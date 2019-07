David e Cristina Temptation: video inedito, cos’è successo dopo il falò

David Scarantino e Cristina Incorvaia: diffuso il video non mostrato su Canale 5 dopo il falò di confronto

David Scarantino e Cristina Incorvaia, nonostante abbiano vacillato parecchio durante la partecipazione a Temptation Island, hanno deciso di riprendere la loro love story, dandosi una seconda chance. Un vero e proprio colpo di scena, visto che, per come si erano messe le cose, in molti pensavano che la coppia sarebbe scoppiata. E invece l’ex dama e l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non hanno mollato. Il punto da ‘dentro o fuori’ nella relazione è stato il falò di confronto andato in onda nell’ultima puntata del reality. Un momento in cui Scarantino è riuscito a convincere Cristina a tornare da lui e a ricominciare. Poche ore fa la produzione della trasmissione ha divulgato i video inediti su che cosa è accaduto subito dopo la puntata.

David: “Mai pensato che potesse finire”

“Sono soddisfatto, manterrò le promesse che ho fatto. Questo è quello che ho sempre desiderato dall’inizio, cioè che sarei entrato qua semplicemente per rafforzare il nostro rapporto. Io non ho mai pensato che potesse finire tra noi” ha commentato a caldo David. Al suo fianco Cristina che ha dichiarato: “Mi sono basata sui nostri momenti belli, belli e molti intensi. Per come sono intense le nostre discussioni sono intensi anche quei momenti. Mi faccio forza anche su quelli. Se mantiene le promesse potremmo stare insieme benissimo”.

Cristina: “Ho bisogno che quella serenità che ho ritrovato a Temptation possa continuare con la persona che amo”

Cristina ha poi parlato delle emozioni vissute nel reality: “Un’esperienza fantastica, molto intensa in cui ho provato emozioni fortissime e in cui ho riscoperto quali sono davvero le cose e i valori importanti, quanto è necessario stare bene con una persona, amarla, rispettarla. Ho bisogno comunque che quella serenità che ho ritrovato lì dentro la possa continuare ad avere nella mia vita con la persona che amo”. Il messaggio per Scarantino è chiaro e David pare averlo recepito perfettamente. Infatti chiosa: “Mi ha insegnato che sicuramente mi impunterò meno sulle cose e mi lascerò più andare, perché ora so che ne voglio altre. Mi è servito tanto a capire quanto realmente voglio lei. Lo sapevo ma non così tanto, dico la verità.”