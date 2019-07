David e Cristina si sono lasciati dopo Temptation Island

David e Cristina si sono lasciati subito dopo il falò di confronto a Temptation Island

È finita tra David e Cristina dopo Temptation Island. I due, durante il falò di confronto, avevano lasciato il reality delle tentazioni insieme. Tra baci e abbracci, la coppia del Trono Over di Uomini e Donne aveva sorpreso davvero tutti. Ma ora, di fronte a Filippo Bisciglia, a distanza di un mese i due si presentano separati. La storia, secondo quanto raccontano entrambi, si sarebbe conclusa immediatamente dopo il falò di confronto. Nella loro camera, David e Cristina hanno avuto una discussione abbastanza accesa, che li ha portati a mettere definitivamente la parola fine. La Incorvaia si dice certa del fatto che l’ex cavaliere sia una persona narcisista, che avrebbe iniziato a lanciarle accuse lontano dalle telecamere. Dall’altra parte, David rivela di aver visto Cristina abbastanza provata poiché delusa di aver lasciato in anticipo il reality, a causa del falò richiesto da lui. A detta di Cristina, lui non sarebbe, però, riuscito ad accettare la fine della loro relazione. L’ex dama racconta di non essere riuscita ancora a recuperare tutti i suoi oggetti che aveva portato a casa di David, dove convivevano.

David e Cristina del Trono Over: le continue incomprensioni portano alla fine di questa relazione

“Dopo il falò siamo stati insieme chiaramente e lui ha iniziato ad avere quell’atteggiamento che al falò non aveva. In camera ha iniziato a lanciarmi accuse”, spiega Cristina, rivelando di essere al momento single. Oggi la Incorvaia sta bene e vuole recuperare tutti gli oggetti che si trovano a casa di David: “Volevo recuperare le mie cose, ma non me lo consentiva, non mi ha dato ancora tutto”. Al contrario, l’ex cavaliere rivela che non c’è alcun problema per lui, in quanto Cristina può prendere le sue cose quando vuole. I telespettatori non sono tanto sorpresi dai racconti contrastanti dei due. Infatti, ricordiamo che il loro percorso al Trono Over è stato abbastanza travagliato.

David e Cristina si lasciano: dopo un mese i due si raccontano

La relazione tra David e Cristina è così giunta al capolinea immediatamente dopo il falò di confronto. Come accaduto tra Sabrina e Nicola, anche se in modo contrario, anche questa coppia non ha confermato la decisione presa durante la puntata. Non sappiamo se rivedremo David e Cristina nella nuova stagione del Trono Over, ma è probabile visto che entrambi sono single.