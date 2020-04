David di Donatello 2020: quando andranno in onda, conduce Carlo Conti

David di Donatello 2020 in onda l’8 maggio con al timone ancora una volta Carlo Conti

La cerimonia della consegna dei premi cinematografici è stata confermata, andrà in onda in prima serata su Rai 1 il prossimo venerdì 8 maggio. Alla conduzione della manifestazione ritroviamo ancora una volta Carlo Conti, per essere precisi la quinta volta, il quale dovrà fare inevitabilmente i conti con quelle che sono le misure di sicurezza a causa del Coronavirus. La 65esima Cerimonia di consegna dei David di Donatello 2020 saranno trasmessi dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma. Ormai sembra chiaro che la fase 2 avrà inizio il 4 maggio (salvo nuove restrizioni governative): sarà possibile dunque procedere con l’assegnazione degli Oscar del cinema italiano, nonostante si dovrà comunque tener conto delle norme di distanziamento sociale.

La nota ufficiale: “L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 e condotto da Carlo Conti”

L’annuncio è arrivato tramite una nota stampa firmata dal Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano: “La 65ᵃ edizione dei Premi David di Donatello si terrà il prossimo 8 maggio. Lo comunica Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. L’evento sarà trasmesso in diretta in prima serata su RAI 1 e sarà condotto da Carlo Conti”. Non è ancora chiaro come si svolgerà la kermesse e quali saranno gli ospiti presenti in sala, primi fra tutti i nominati. Sicuramente, l’ente comunicherà nuovi dettagli sull’organizzazione della serata di gala.

Le nomination

La classifica delle candidature dei premi David di Donatello sono: Il Traditore di Marco Bellocchio con 18 nomination, in seguito Il Primo Re e il Pinocchio di Garrone entrambi con 15 candidature; Martin Eden con 11 candidature; 5 è il numero Perfetto con 9candidature; Suspiria con 6 candidature; Bangla, La Dea Fortuna e Il Sindaco del Rione Sanità ne ottengono 4; Ricordi? e La Paranza dei Bambini con 3 candidature a testa.