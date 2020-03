David Donatello 2020 rinviati per il Coronavirus, la nota ufficiale

Rinviata la 65° edizione dei premi David Donatello, L’Accademia del Cinema Italiano sospende la cerimonia in vista dell’emergenza sanitaria

Dopo la chiusura dei vari cinema italiani fino al 3 aprile, i vari eventi e spettacoli cinematografici, anche la 65sima edizione dei David Donatello sono stati rinviati. Previsti per il prossimo 3 aprile 2020, in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, la premiazione è slittata per all’8 maggio. Viste le recenti limitazioni imposte dal governo e determinate dalla diffusione del Coronavirus, l’Accademia del Cinema Italiano ha deciso di rimandare l’evento. Il mondo del cinema si ferma, dunque, in attesa di sapere ulteriori sviluppi sull’emergenza che sta attraversano il Paese. L’Accademia non terrà più neanche le masterclass previste per il 14 e il 15 marzo e rinviate a data da destinarsi. Attualmente, gli unici vincitori sono Parasite e Inverno: le categorie in cui hanno gareggiato sono soggetti a regolamenti diversi. Per conoscere i vincitori delle altre categorie dovremo dunque attendere l’8 maggio, salvo imprevisti.

L’annuncio ufficiale: “Cerimonia rinviata al giorno venerdì 8 maggio”

A seguito delle recenti disposizioni governative, l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello annuncia che sarà sospesa la cerimonia di assegnazione dei premi prevista per il prossimo 3 aprile. In accordo con Rai Uno, che l’Accademia del Cinema Italiano ringrazia per l’impegno e la disponibilità, è stata presa la decisione di rinviare l’evento al giorno venerdì 8 maggio, nel comune intento di mantenere la celebrazione del nostro cinema, senza perdere di vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria”.

Le nomination della cerimonia

La classifica delle candidature dei premi David di Donatello sono: Il Traditore di Marco Bellocchio con 18 nomination, in seguito Il Primo Re e il Pinocchio di Garrone entrambi con 15 candidature; Martin Eden con 11 candidature; 5 è il numero Perfetto con 9candidature; Suspiria con 6 candidature; Bangla, La Dea Fortuna e Il Sindaco del Rione Sanità ne ottengono 4; Ricordi? e La Paranza dei Bambini con 3 candidature a testa.