Dasha incanta in abito da sposa: nozze con Stefano Sala vicine? Il gossip

Stefano Sala pronto a sposare Dasha? La modella splendida in abito da sposa: il gossip impazza

Tra Stefano Sala e Dasha è tornato ufficialmente il sereno. Sembrano lontani i tempi in cui lui, al Grande Fratello Vip, si diceva in crisi per via della complicità trovata nella Casa con Benedetta Mazza. Adesso la coppia, come dimostrano le foto e i video condivisi sui social, appare felice e innamorata. Per questo motivo, oggi, sono bastate delle foto di Dasha in abito da sposa per far esplodere il gossip su di lei e Stefano. Diversi i fan che su Instagram hanno tirato in ballo Sala sotto l’ultimo post della modella. La domanda più frequente? Sicuramente quella relativa alle possibili ed imminenti nozze con la fidanzata.

Dasha in abito da sposa conquista tutti, i fan stuzzicano Stefano Sala: matrimonio vicino?

Dasha in abito da sposa ha letteralmente conquistato gli utenti. La modella, al di là del gossip relativo alle nozze con Stefano Sala, appare di una bellezza disarmante. Le foto di oggi, è bene ricordarlo, potrebbero essere semplicemente relative ad una collaborazione lavorativa (anzi, diciamo anche che è molto probabile che sia così). Se la modella dovesse sposare Stefano forse non mostrerebbe con questa disinvoltura il suo abito (il fidanzato sarebbe tra i primi a vederlo). L’ex gieffino, però, potrebbe iniziare a pensarci su dopo queste immagini, no?

Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più lontani: nella vita di lei c’è un altro uomo?

Mentre Stefano Sala si gode il ritorno di fiamma con Dasha, Benedetta Mazza sembrerebbe essersi avvicinata molto all’ex calciatore Dani Osvaldo (ora concorrente a Ballando con le stelle). I due, stando a quanto riportato dal settimanale Spy, si sarebbero pure visti di recentemente. Cosa c’è tra di loro? Forse una love story in corso? Entrambi sulla questione non si sono ancora esposti. Nel dubbio, dunque, non ci resta che aspettare una dichiarazione ufficiale.