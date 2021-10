Dario Schirone è il nuovo ballerino di Amici 21 che ha preso il posto di Mirko Masia, ma il Web è già in rivolta. Non è passato inosservato un dettaglio: Dario ha già lavorato con Veronica Peparini. I due quindi si conoscono e anche piuttosto bene. Appena il ballerino ha conquistato il banco con la sfida immediata, i fan di Amici si sono precipitati sul suo profilo Instagram per conoscerlo meglio e sapere qualcosa in più di lui. Ebbene, il suo profilo parla di danza ma ancor di più della danza targata Peparini, e non solo di Veronica: Dario ha lavorato anche con Giuliano Peparini al Serale di Amici.

Nel regolamento di Amici non dovrebbero esserci clausole o divieti secondo cui un insegnante non potrebbe portare nella scuola un ragazzo che conosce già. Non è di certo la prima volta che succede, e di sicuro non sarà nemmeno l’ultima. Fatto sta che su Twitter molti si sono scatenati contro la Peparini, già colpevole dei modi in cui ha mandato in sfida Mirko. Sono subito circolate le foto di Dario con Veronica Peparini e Andreas Muller, i post in cui il ballerino li ringrazia dopo gli stage e non solo.

Il punto infatti non sono gli stage, perché è facile immaginare che i ballerini frequentino le lezioni di maestri che vedono in tv e non solo. Tutti lo hanno fatto, o quasi tutti. Il punto è che Veronica Peparini ha lavorato con Dario Schirone prima di Amici: lo ha scelto per un videoclip di Random. Dario ha scritto un post su Instagram dopo questa esperienza, a giugno 2020, in cui ha ringraziato lei e Andreas per aver creduto in lui e di avergli di nuovo dato fiducia nonostante la giovane età. Ma non è tutto.

La coreografia di Marea della sfida è della Peparini: c’è un video su Instagram in cui Dario la esegue durante uno stage. E ancora ci sono foto di Dario al Serale di Amici: Giuliano Peparini lo ha scelto per il corpo di ballo di alcuni suoi quadri anni fa. E non solo in una edizione. Inutile dire che anche con Giuliano ha fatto diversi stage, così come con Andreas e con Fabrizio Prolli, ex marito di Veronica. Se nel regolamento magari non è vietato portare tra i banchi di Amici un ballerino o un cantante che si conosce già, per il Web la questione non è del tutto chiara.