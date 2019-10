Danilo Brugia spiega perché è finita con la figlia di Biagio Izzo

Danilo Brugia a Storie Italiane: ecco i motivi che hanno causato la rottura con la figlia di Biagio Izzo

Dopo tre anni di amore, Danilo Brugia e la figlia di Biagio Izzo, Alessia, si sono detti addio. L’attore aveva già annunciato la loro rottura qualche mese, confessando di provare molto dolore per quanto accaduto. Non era ancora entrato nei dettagli della fine di questa storia d’amore e ora lo fa a Storie Italiane. Intervistato da Eleonora Daniele, svela che i problemi sono nati dal fatto che lui era già un uomo separato prima ancora di conoscere Alessia. Nella vita di Danilo, infatti, c’erano già altri due figli, Emiliano e Mattia. Sembra proprio che la figlia di Biagio Izzo non riuscisse ad accettare il fatto che Brugia dedicasse moltissimo tempo ai due ragazzi, nati dal matrimonio con Flavia. A prendere la decisione di interrompere la loro storia d’amore, è stata proprio Alessia, secondo quanto dichiara l’attore, il quale ammette che era molto innamorato.

Danilo Brugia, la vita di uomo separato non è facile: l’attore dà la priorità ai suoi tre figli

“Ci siamo lasciati da luglio. Io ero già sposato, cosa di cui Alessia era a conoscenza. La vita di un uomo separato è complicata”, spiega Danilo Brugia a Storie Italiane per giustificare la fine della sua storia con Alessia. Dal loro amore è nato, nel 2018, il piccolo Lorenzo. “Abbiamo un figlio insieme e stiamo cercando in maniera intelligente di non fargli mancare quello che merita”, confessa l’attore alla Daniele. Brugia non dà tutte le colpe all’ormai ex compagna, in quanto dichiara che “la colpa è sempre al 50 e 50”. Nonostante ciò, ribadisce che avere dei figli avuti da una precedente storia non è semplice e lui questi problemi doveva affrontarli. In un’intervista a Diva e Donna aveva dichiarato ancora tutto il suo amore ad Alessia, sicuro che non possa essere svanito tutto nel nulla.

Danilo Brugia, il lavoro procede a gonfie vele: l’attore presto a teatro

E mentre la vita amorosa di Brugia, che vuole dare la priorità sempre ai figli, non sta procedendo nel migliore dei modi, per il lavoro il discorso è ben diverso. Ricordiamo che di recente ha anche vinto il premio Microfono d’Oro 2019, come speaker radiofonico. Non solo, Eleonora Daniele annuncia che il prossimo 7 gennaio vedremo l’attore al teatro San Babila di Milano.