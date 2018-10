Danilo Brugia di nuovo papà grazie ad Alessia Izzo: è nato il terzo figlio

Un Fiocco azzurro per Danilo Brugia e Alessia Izzo

L’attore Danilo Brugia è di nuovo papà! Si chiama Lorenzo ed è nato il 1 ottobre 2018, il figlio nato dall’amore tra Danilo Brugia e Alessia Izzo, figlia dell’attore napoletano Biagio Izzo. Un Fiocco azzurro alla porta, il terzo per Danilo Brugia che è già papà di due maschietti, Emiliano e Matteo, nati dal precedente matrimonio con l’ex moglie Flavia. La notizia è stata data da Barbara d’Urso, nel salotto di Pomeriggio Cinque. C’era indecisione sul come chiamare il piccolo, infatti erano in ballo nomi come Lorenzo, Edoardo e Diego.

Un amore nato all’improvviso

Tra Danilo Brugia e Alessia Izzo, l’amore è nato proprio all’improvviso. Lui attore di fiction televisive di successo come Centovetrine e Le Tre Rose di Eva, si è innamorato della bella Alessia, durante delle prove di uno spettacolo. Anche lei infatti lavora nel mondo dello spettacolo e della recitazione, come aiuto regista. I due sono stati prima colleghi e amici, poi dopo un aperitivo tra le strade di Roma, precisamente ad un semaforo, Danilo ha baciato Alessia. Lì è nato il loro amore!

Danilo e Alessia sono genitori di un maschietto

Danilo e Alessia stanno insieme da più di un anno e adesso vivono la gioia di essere genitori, lei per la prima votla, lui per la terza. Nonno Biagio Izzo era già alle stelle dopo aver appreso la notiza del leto evento, adesso starà toccando il cielo con un dito cullando il piccolo Lorenzo!