King Toretto è tornato a casa dopo aver lottato per due mesi tra la vita e la morte: come sta il pugile e cosa succede ora

Daniele Scardina, noto nel pugilato come King Toretto, a distanza di due mesi dal quel maledetto 28 febbraio, è stato dimesso dall’ospedale. Ci era finito d’urgenza, in coma: per giorni ha lottato tra la vita e la morte, dopo essere stato colpito da un malore al termine di un allenamento in una palestra milanese. Immediato il ricovero e immediato un’intervento chirurgico “complesso” che, fortunatamente, è andato a buon fine e gli ha salvato la vita. Il buio e, ora, finalmente la luce, come annunciato dal fratello dell’atleta, Giovanni, nelle scorse ore su Instagram.

“Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi. Ringraziamo col cuore in mano la Dottoressa Elena Costantini, capo sezione Terapia Intensiva Generale; il Dottor Zefferino Rossini, medico neurochirurgo, che ha operato Daniele; la Dottoressa Stefania Maria Alessandra Radice, responsabile clinico del reparto di Neurochirurgia; il Dottor Maurizio Cecconi, direttore di dipartimento di Anestesia e Terapie Intensive; Giulia Vinciguerra, infermiera gestionale di Neurochirurgia. Insieme a loro ringraziamo tutta l’ Equipe Medica della Terapia Intensiva che per primi si sono occupati di Daniele e tutti gli altri Medici e Infermieri del reparto di Neurochirurgia che in questo ultimo mese si sono presi cura di lui. In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie. God is good all the time. All the time God is good! Giovanni Scardina”.

Il post di Giovanni Scardina è stato salutato da migliaia di utenti con entusiasmo. Una pioggia di like e commenti di vicinanza a Daniele hanno invaso il messaggio del fratello. Si è fatta viva anche l’ex fidanzata del pugile, Diletta Leotta, che ha piazzato un “Mi piace”. D’altra parte la giornalista di Dazn, che a breve diventerà mamma (aspetta un figlio assieme al compagno attuale, Loris Karius, portiere tedesco del Newcastle), già quando si seppe del grave malore che aveva colpito l’ex fidanzato aveva speso parole di vicinanza per lui. Perché l’amore può finire, ma l’affetto può rimanere forte e intenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@danieletoretto)

La testimonianza di chi ha visto Daniele Scardina in terapia intensiva

Tra i tanti utenti che hanno commentato il post di Giovanni Scardina in cui è stato annunciato che Daniele è uscito dall’ospedale, ce ne è stato uno di una persona, una donna di nome Sara, che ha raccontato di aver visto il pugile in terapia intensiva in quanto si trovava ricoverato assieme a suo suocero. Una testimonianza inedita e toccante. Questo è ciò che ha rivelato Sara a proposito del ricovero di King Toretto:

“Mio suocero era accanto a Daniele in terapia intensiva il giorno dell’operazione. Mio figlio Edoardo ha visto il campione accanto a suo nonno appena dopo l’intervento. Io non conoscevo Daniele, mi ha raccontato Edoardo delle sue imprese… Lui mi ha detto: “Mamma vedrai che ce la farà perché lui ce la fa sempre!”. Abbiamo pregato insieme per Daniele e il nonno, ora aspettiamo solo un suo sorriso”.

King Toretto tornerà a combattere?

Ora che la battaglia più difficile e importante, quella per la vita, è stata vinta, ci si chiede se Scardina potrà tornare sul ring. Sulla vicenda nessuno dei famigliari e dei medici che lo hanno curato si è pronunciato pubblicamente. Chi ha trattato giornalisticamente il caso, ha sottolineato che difficilmente, dopo una simile vicenda sanitaria, il giovane possa tornare a lottare. Tuttavia, come poc’anzi detto, sul tema non ci sono notizie certe.