Ormai non è più una novità: Daniele Scardina e Diletta Leotta sono tornati insieme. E dopo le paparazzate di Chi lo sportivo e la bionda presentatrice potrebbero presto condividere lo stesso palcoscenico. Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Diva e Donna pare che Milly Carlucci sia intenzionata a chiamare Diletta nel suo fortunato programma.

Sembra che qualcuno abbia suggerito alla conduttrice Rai di chiamare la Leotta come ballerina per una notte. Un’idea sicuramente interessante, che attirerebbe gli appassionati di calcio e di tv ma pure quelli di gossip. Daniele e Diletta formano infatti una delle coppie più seguite dello showbiz italiano anche se i diretti interessati ci hanno sempre tenuto parecchio alla loro privacy e riservatezza.

Avere Diletta Leotta a Ballando con le Stelle non è un affare semplice. La 29enne è impegnata con DAZN e generalmente il sabato sera è a bordo campo per interviste e collegamenti con le varie squadre di Serie A. Riuscirà a trovare un buco nella sua agenda per accontentare Milly Carlucci e tutti i telespettatori del format di Rai Uno?

Tra l’altro, come fa sapere Diva e Donna, Diletta Leotta non si è persa neppure un’esibizione del suo Daniele Scardina in coppia con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina. Nonostante gli impegni del sabato sera, l’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha sempre seguito – seppur in differita – le puntate dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.

E proprio in una delle puntate più recenti Daniele Scardina ha pubblicamente confidato di amare ancora Diletta Leotta. Una vera e propria dichiarazione d’amore che avrà sicuramente colpito la Leotta, che ha conosciuto il pugile un anno fa tramite un impegno lavorativo.

Un amore – quello tra Diletta Leotta e Daniele Scardina – mai archiviato del tutto. Ad oggi restano ignoti i motivi della breve separazione. King Toretto ha fatto di tutto per riconquistare il cuore dell’ex volto di Sky Sport. Obiettivo riuscito: nelle ultime settimane Daniele e Diletta si sono riappacificati.

Al momento i diretti interessati hanno preferito trincerarsi dietro un assordante silenzio. La relazione tra i due procede a distanza. Diletta Leotta vive a Milano mentre Daniele Scardina si è trasferito momentaneamente a Roma per via di Ballando con le Stelle.