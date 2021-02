Si continua a parlare del gossip Diletta Leotta e Can Yaman. Dopo essere stati paparazzati in più occasioni, il grande protagonista della soap turca campione d’ascolti, Daydreamer – Le Ali del Sogno, ha deciso di postare sui social la prima foto di coppia.

Come è noto, la conduttrice radiofonica e Yaman hanno cominciato a frequentarsi da poche settimane e la relazione sembra aver imboccato la strada giusta. Non sono mancate le frecciatine a Daniele Scardina, ex fidanzato di Daniele Scardina. Il pugile sembra volere restare fuori da tutto questo ma è emerso un vero e proprio scoop che riguarda la sua vita privata.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha parlato a Libero Quotidiano di una nuova fiamma per il pugile:

“Nessuno sa che Scardina si è consolato. Lei non è famosa, ma è più bella, più alta, più giovane. Non conta niente, certo, la Leotta è strepitosa però…”

Al momento Toretto, come viene soprannominato nel suo ambiente sportivo, non ha confermato né smentito l’indiscrezione del giornalista, nonché opinionista di vari salotti televisivi tra cui quelli di Barbara d’Urso.

Di recente è stato preso in giro sui social sulla storia d’amore tra Can Yaman e la Leotta. Un utente su Instagram gli aveva consigliato di fare attenzione al turco e Scardina ha risposto a tono dopo aver preferito tacere sull’argomento.

Nella fattispecie lo sportivo ha risposto con “Attenti al lupo, attenti al lupo” rifacendosi al ritornello della celebre canzone di Dalla, dando l’impressione di essere sereno e non provare rancore nei confronti della sua ex compagna. Non sono noti i motivi per cui i due si siano lasciati. Il pugile aveva dichiarato in più occasioni di essere tanto innamorato della conduttrice in forza a Dazn e di avere intenzione di provare a recuperare il rapporto.

L’affascinante catanese, invece, ha preferito non proferire parola sulla storia con il suo ex neanche durante il loro breve riavvicinamento poco prima dell’estate. Dopo il naufragio sentimentale con la siciliana, Scardina potrebbe aver ritrovato l’amore, come sostenuto da Roberto Alessi. Chi è la fortunata?

Molto probabilmente nei prossimi giorni avremo qualche indizio in più grazie all’ottimo lavoro svolto dai paparazzi sempre alla ricerca dell’esclusiva. Magari il direttore della nota rivista Novella 2000 potrebbe svelare in anteprima il nome in qualche programma televisivo.