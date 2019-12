Diletta Leotta è stata paparazzata più volte in compagnia di Daniele Scardina

La conduttrice di Dazn e il pugile sono stati beccati in dolce compagnia diverse volte. Eppure da parte dei due non è mai arrivata la conferma o la smentita di una presunta storia d’amore. Per ora, quindi, si è trattato sempre di una speculazione basata sugli avvistamenti dei paparazzi, che da questa estate non fanno altro che ritrarli insieme. Daniele Scardina, in un’intervista con Rai Radio Uno nel programmma Un Giorno da Pecora, ha detto la sua sul presunto flirt con Diletta Leotta senza svelare grossi dettagli. Il pugile di origini milanesi preferisce tenere la cosa privata, anche di fronte alle domande provocatorie dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Daniele Scardina sulla presunta liason con la Leotta: “Preferisco non entrare nei dettagli”

Quando si parla di Diletta Leotta, Daniele Scardina preferisce non lasciarsi andare a troppi commenti. È da tempo che i due sono al centro del gossip, soprattutto per via dei numerosi avvistamenti insieme. “Non sono mai entrato in dettagli, ho sempre preferito tenere la cosa un po’ riservata e continuerò a farlo”, ha commentato in modo piuttosto ‘freddo’. Effettivamente la relazione non è stata confermata. Ma solo il fatto che il Scardina si sia limitato a dire di voler mantenere un basso profilo sulla sua vita sentimentale, lascia intendere che tra i due ci sia effettivamente qualcosa. Anche lei non si è mai aperta sulla questione, ma i suoi commenti a riguardo non fanno altro che affermare il legame tra i due.

Scardina contro i giornali: “Scrivono quello che vogliono”

Per ora, la parola “flirt” e “relazione” tra Diletta Leotta e Daniele Scardina si è letta solo sulle pagine dei giornali. Stando a quanto riferito ai microfoni di Rai Radio Uno, il pugile non ha apprezzato questa situazione: “I giornali dicono quello che vogliono”. Così la Cucciari e Lauro hanno provato ad insistere per estorcere qualche dettaglio in più, facendo riferimento al momento in cui la Leotta ha fatto il tifo per lui durante un incontro. La risposta è stata gelida: “Com’è vedere le persone che ami intorno al ring? E io ho sempre risposto che è bellissimo che mi tifano intorno al ring”.