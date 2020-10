Daniele Pompili è su tutte le furie. L’ex fidanzato di Floriana Secondi, visto qualche tempo fa nel salotto di Barbara d’Urso ma pure a Ciao Darwin, non ha gradito le recenti dichiarazioni di Manila Gorio. La conduttrice pugliese ha rivelato proprio a noi di Gossipetv di aver avuto una storia con Daniele e che contemporaneamente frequentava Pierpaolo Pretelli. Una situazione che non è andata proprio giù a Daniele. “Manila si è permessa di dire che sono stato insieme a lei e che sapevo di una sua frequentazione con Pierpaolo tanto da esserne geloso. Smentisco categoricamente. Non è assolutamente una cosa vera. Ho in mano delle prove molto importanti che, purtroppo, ora non posso mostrare. Al momento opportuno usciranno fuori”, ci ha spiegato Pompili. Quindi non c’è stato nulla con Manila? “È lei che mi faceva la corte, è lei che voleva fidanzarsi con me. Ma io le ho subito detto che oltre ad una semplice amicizia non poteva esserci altro. Quella sera della famosa festa era molto attaccata a me e ora capisco il perché. Alla festa era presente anche Selvaggia Roma e lei può dire molte cose. Manila si deve preparare al peggio perché tirerò presto fuori le prove”, ha aggiunto. E le foto del bacio che stanno circolando in questi giorni? “È lei che ha baciato me”, ha assicurato Daniele.

Daniele Pompili dice la sua su Pierpaolo Pretelli, Manila Gorio e Elisabetta Gregoraci

Daniele Pompili si è inoltre detto dispiaciuto per Pierpaolo, al momento rinchiuso al Grande Fratello Vip e del tutto ignaro della faccenda. “Non so nulla di Pretelli e Manila ma credo che lei non stia dicendo tutta la verità”, ha sottolineato. “Mi auguro che Manila Gorio si assuma tutte le responsabilità di quello che sta dicendo. Io già esco da una storia travagliata con Floriana (Secondi, ndr). Piano piano stiamo cercando di trovare una “dimensione”, a lei voglio molto bene”, ha ribadito. Daniele ha poi voluto rimarcare una sua teoria riguardo la liaison nella Casa più spiata d’Italia tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. “Guarda caso appena uscita fuori questa situazione Elisabetta Gregoraci si è allontanata da Pierpaolo Pretelli. Ho notato che lei si è tirata indietro dopo la puntata di Live-Non è la d’Urso nella quale era ospite Manila. Elisabetta è stata forse informata da qualcuno e ha così preso le distanze?”, ha osservato Daniele.

Chi è Daniele Pompili e come è diventato famoso in tv: c’entra Floriana Secondi

Classe 1988, Daniele Pompili è un modello, attore e influencer. È laureato in Economia. È diventato noto per aver vissuto una storia d’amore importante con Floriana Secondi. La loro relazione è terminata burrascosamente, tra reciproche accuse, dopo cinque anni. Ha partecipato all’ultima edizione di Ciao Darwin: è stato protagonista di uno dei segmenti finali de La macchina del tempo. Di recente è stato scelto come protagonista dell’ultimo videoclip di Wanda Fisher.