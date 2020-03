Daniele Persegani papà morto, lutto Prova del cuoco: dolore della Clerici

Prova del Cuoco, lo chef Daniele Persegani ha perso il papà: dolore per il cuoco della trasmissione

Daniele Persegani ha perso il papà: è un momento orribile per lo chef che abbiamo imparato a conoscere tutti alla Prova del cuoco e che ci ha tenuto compagnia non solo con le sue ricette ma anche con i suoi sorrisi coinvolgenti. Classe 1972, Persegani è alla Prova del cuoco dal 2016 e tutti, chi più chi meno, gli siamo affezionati e apprendiamo con tristezza questa notizia che giunge all’improvviso.

Daniele Persegani papà morto, le condoglianze accorate di Antonella Clerici

A darla è stata proprio Antonella Clerici in persona che su Instagram ha scritto un messaggio accorato e pregno di dolore al suo collega: “È mancato – queste le parole della conduttrice che non è più alla Prova del cuoco da tempo ormai – il papà di Daniele Persegani… ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po’ di silenzio e preghiera”. Un messaggio in perfetto stile Clerici che da una parte ha informato tutti i fan dell’accaduto, dall’altra ha mostrato a Persegani affetto sincero.

Persegani e Clerici, lo scambio di messaggi su Instagram: “Tue parole leniscono dolore”

Il cuoco ha apprezzato la sensibilità della Clerici e le ha scritto un messaggio di risposta proprio a commento della foto che ha postato quest’oggi e che potete vedere qui sotto: “Antonella Clerici – queste le parole dello chef –, grazie anche a nome della mia famiglia per le tue parole che leniscono un po’ il gran dolore e della sensibilità! Sentire questo affetto ci fa stare meno male!”. Sentite condoglianze a Daniele Persegani e alla sua famiglia.