Antonella Clerici torna a La Prova del Cuoco? La risposta della conduttrice

Antonella Clerici sostituisce Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco? La risposta della conduttrice

Da giorni non si fa che parlare d’altro: Antonella Clerici potrebbe tornare alla conduzione de La Prova del Cuoco. Sì, proprio il programma che la conduttrice ha mollato per dedicarsi alla vita famigliare. A quanto pare la Rai non sarebbe soddisfatta degli ascolti di Elisa Isoardi e starebbe quindi valutando l’ipotesi di richiamare la Clerici. Che dopo la chiusura di Portobello e Sanremo Young è rimasta senza un progetto concreto in Rai nonostante un contratto ancora valido fino al prossimo giugno. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola da martedì 26 novembre, la 56enne ha fatto chiarezza sulla situazione e spifferato alcuni progetti futuri.

Le ultime dichiarazioni di Antonella Clerici sul suo lavoro

“Sono notizie che leggo anch’io, ma non so cosa farò. Ho sempre detto che a La Prova del Cuoco così com’è non torno perchè l’ho già fatta. Vedremo gli sviluppi e le esigenze della Rai“, ha dichiarato Antonella Clerici a proposito delle ultime indiscrezioni circolate sul suo conto. Per il momento la presentatrice si concentra sulla nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro, che condurrà insieme all’amico e collega Carlo Conti dal 4 al 7 dicembre su Rai Uno. “È una prima volta, anche se la mia vita spesso si è incrociata con lo Zecchino. La canzone Le tagliatelle di Nonna Pina l’ho sentita per caso in radio mentre andavo a La Prova del Cuoco, l’ho voluta nel mio programma ed è diventata un tormentone. I bambini sono nel mio destino, così come la cucina“, ha detto Antonellina.

Nuovo programma tv in Rai per Antonella Clerici

Oltre a Lo Zecchino d’Oro, Antonella presenterà il 14 dicembre il Galà Telethon su Rai Uno. E si parla di un nuovo progetto, come ammesso dalla diretta interessata: “Allo scadere del contratto la mia prima scelta è sempre la Rai, perchè è la mia casa, la mia famiglia, ma devono esserci i programmi giusti e non voglio imporre la mia presenza. Stanno pensando ad un format per me che potrebbe andare tra aprile e maggio, a gennaio vedremo se si concretizzerà. I rapporti con la Rai sono ottimi, tranquilli. All’inizio ci sono rimasta male, poi l’ho presa come un’opportunità. Lavoro, penso, leggo”.