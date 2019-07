Daniele e Martina ultime notizie: “Una storia d’amore non è solo sorrisi”

Grande Fratello gossip, Daniele e Martina: la storia d’amore non comincerà mai?

Martina e Daniele del Grande Fratello continuano a far parlare di loro. Un ultimo messaggio scritto dal ragazzo ha fatto dividere i loro fan: da una parte c’è chi crede che sia finalmente riuscito a capire che è Martina Nasoni la ragazza giusta per lui; dall’altra tutti coloro che pensano che non ci sia stato mai nessun reale interesse da parte sua e che adesso avrebbe finalmente trovato il coraggio per chiudere tutto parlando di quello che secondo lui è l’amore vero.

Ultime notizie su Martina e Daniele: il messaggio del ragazzo spiazza i fan

Dopo i messaggi preoccupati di Martina per Daniele, quest’ultimo ora spiazza così: “Quando sei giovane ti innamori e basta di pancia, per strada, perché hai voglia di urlarlo al mondo. Poi cresci e scopri che una storia d’amore non è solo sorrisi inaspettati, lenzuola d’amore e trampolini nella pancia. Ma anche porte che sbattono, urla isteriche fatte di secchiate di parole che non si pensano, pianti di notte, paura di perdersi senza perdersi mai”.

Daniele Dal Moro parla di amore vero

Questa parte del messaggio ha messo in crisi i fan: “Perché quando scegli di avere qualcuno al tuo fianco ti prendi anche la responsabilità di renderlo felice, di capirlo, di farlo sentire dentro un posto sicuro da chiamare casa, dove tornare quando la vita picchia in testa.

Non cercate la persona giusta, cercate quella che vi rende felici”. La conclusione: “E ricordatevi che l’amore è andare via, ma poi tornare sempre!”. Avrà qualcosa a che fare con Martina Nasoni? Solo il tempo ci darà le risposte a tutte le domande su questa pseudo-coppia.