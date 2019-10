Daniela Martani replica a Fedez: Panicucci, Mosetti e Vignali furiose

Daniele Martani torna a parlare di Fedez a Mattino 5: Federica Panicucci e i suoi ospiti non ci stanno

Oggi a Mattino 5 si parla di insulti sui social e ospite in studio c’è Daniela Martani. Si accendono forti scontri tra l’ex gieffina e il resto degli ospiti. Non solo, la stessa Federica Panicucci si scaglia contro la donna. Scendendo nel dettaglio, si apre il discorso riguardante quanto sta accadendo in queste ultime settimane tra la Martani e Fedez. Qualche giorno fa, il rapper si è dichiarato deluso dalla giustizia del nostro Paese. Il marito di Chiara Ferragni denunciò l’ex gieffina per alcune parole condivise da lei sui social. In particolare, Daniela criticava la famosa festa di compleanno, organizzata in un supermercato, del noto cantante italiano. Ora, a quanto pare, ci sarebbe stata una richiesta di archiviazione. La Martani si difende a Mattino 5, ma non basta. Le sue parole non vengono per nulla accettate dai presenti in studio. La stessa conduttrice lancia più volte accuse nei confronti di Daniela. A detta della Panicucci e degli altri ospiti, la parola ‘idiota’ sarebbe un vero e proprio insulto e non corrisponderebbe a una critica.

Daniele Martani fortemente criticata a Mattino 5: la Panicucci risponde a tono duro

“Io ho semplicemente espresso una critica, che poi essere considerata un insulto da denuncia lo vedo esagerato”, dichiara la Martani a Mattino 5. “C’è un limite? Forse parole come idiota non bignorebbe metterle. Non pensi che ai tuoi figli, quando li avrai, e ai ragazzi sia meglio spiegare qual è il miglior modo di comportarsi? Ma tu la differenza tra critica e offesa la capisci?” Così, la Panicucci risponde alle varie giustificazioni della Martani. L’ex gieffina rivela di essere rimasta stupita della denuncia ricevuta da parte di Fedez e della Ferragni, poiché lei parole come ‘idiota’ e ‘pallone gonfiato’ non corrisponderebbero a un’offesa, bensì a una critica. I presenti in studio, però, temono che queste dichiarazioni possano solo alimentare l’odio che c’è sui social. E a saperne qualcosa al riguardo sono Valentina Vignali e Valentina Dallari, le quali prendono posizione contro le parole di Daniela.

Daniele Martani, nessuno comprende le sue giustificazioni: anche la Mosetti contro l’ex gieffina

Anche Antonella Mosetti si scaglia contro la Martani: “Questa cosa mi stupisce, hai fatto parte del mondo dello spettacolo, tu da vittima diventi carnefice?” In particolare, si nota il forte interessamento della Panicucci su questo argomento. La conduttrice vorrebbe che passasse un messaggio molto importante, ovvero che bisogna rispettare gli altri senza offendere. A detta della Vignali, non ci sarebbe appunto bisogno di utilizzare questi termini per esprimere i propri pensieri sui social.