Daniele Interrante smonta l’ex Melissa Satta dopo Belve

Dopo le dichiarazioni di Melissa Satta sull’ex Daniele Interrante, è arrivata la replica. Attraverso il portale Dilinger l’ex tronista ha commentato le parole dell’ex velina a Belve.

Da Francesca Fagnani, la Satta ha rivelato di essersi sentita l’uomo della coppia, poiché lui prendeva poche decisioni: “Non ero abbastanza sveglia per dire se ero nel giro giusto o meno, ero giovane e ingenua. Non c’erano strategie tra me e il mio ex dell’epoca. Ho detto che ero io il maschio e che portavo i pantaloni? Dissi che ero io l’uomo perché ho un istinto maschile, mi piace essere l’uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non penso di esserlo, altre persone mi hanno aiutato. Ho avuto la fortuna di essere scelta da Mediaset, da Antonio Ricci. Lì capii di aver avuto una botta di fortuna”.

Non è dunque mancata una risposta da parte dell’ex.

“Non ho visto tutta l’intervista a Belve, ma qualche pezzo. Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutata all’inizio. Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo. Se lei deve il suo successo a me? Non mi piace prendermi meriti e vantarmi. Però sicuramente sì. Comunque le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore. Se era lei l’uomo di casa? Io ho sempre portato i pantaloni, i suoi si fidarono anche nel farla venire a Milano, dove ho trovato casa, ho comprato una macchina”

Interrante sembra che non abbia preso bene le dichiarazioni di Melissa. L’ex tronista ha messo in dubbio anche i meriti e la vita professionale della Satta, a cui non farebbe fare “nemmeno le previsioni del tempo”. Daniele non sopporta il fatto di essere l’unico ex di cui la Satta non parla bene. Per questo ritiene di aver subito delle mancanze di rispetto.

Sempre a Dilinger Interrante ha detto la propria sulla famiglia tradizionale, che definisce un abominio linguistico.

“Cosa penso della famiglia tradizionale? Oddio io credo che sia un abominio linguistico. Non esiste una famiglia tradizionale. Anche perché poi il tradizionale è diverso per tutti e ognuno intende questo a modo suo. Per me la famiglia sono due persone di qualsiasi genere che si amano, si vogliono bene, convivono e condividono la vita e un percorso comune. Se c’è amore potrebbero avere dei figli. Anche se fossero due uomini o due donne. Io permetterei assolutamente l’adozione per tutte le coppie”

Gli screzi passati

Sullo stesso tema i due avevano già avuto una discussione nel 2018. Lei infatti a CR4- La Repubblica delle Donne, aveva ribadito questa cosa dell’essersi spesso sentita l’uomo di casa.

Già in quel caso Interrante aveva definito vergognoso e scorretto il comportamento dell’ex. L’uomo le ha spesso rinfacciato la sua popolarità, sostenendo che lui aveva già una carriera avanzata ed era molto conosciuto. Daniele ha sempre sostenuto, infatti, che all’epoca fu lui a lanciare la vita lavorativa della fidanzata, appena 18enne, portandola anche da Maurizio Costanzo a Buona Domenica. È stato sempre lui a spingerla a fare il provino come velina.

Per questo Interrante ha sostenuto che l’ex sia un’ingrata e, a distanza di anni, i due sono tornati a discutere sulla stessa questione. Arriverà un’altra risposta da Melissa?

Che fine ha fatto Daniele Interrante

Daniele Interrante è conosciuto dal pubblico per essere stato uno dei primi tronisti di Uomini e Donne insieme a Costantino Vitagliano.

Attualmente è fidanzato con una ragazza 17 anni più piccola di lui, Margherita Magri, i due si sono messi insieme due anni fa. L’ex tronista ha una figlia, Chloe, avuta con Guendalina Canessa nel 2010.

Di lui ci giungono poche notizie poiché è da molto tempo che non appare in tv e non ha un profilo social dove è attivo e racconta ciò che fa.