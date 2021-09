Daniele Interrante furibondo: la verità sulla fidanzata, fioccano querele

Daniele Interrante è una furia: bersaglio Alessandro Rosica, alias l’InvestigatoreSocial attivo su Instagram, il quale nei giorni scorsi ha dichiarato che l’ex tronista ha avviato la relazione con la sua attuale fidanzata, Margherita quando questa era minorenne. La versione di Rosica è stata smentita dalla diretta interessata, da Guendalina Canessa (ex moglie di Daniele con il quale ha avuto una figlia) e ora anche dal diretto interessato.

Interrante, che non ha profili social, nelle scorse ore è apparso tra le Stories di Guendalina Canessa (con la quale è in buoni rapporti) e ha tuonato in maniera perentoria contro Rosica. In particolare ha ribadito di averlo querelato e che quanto esternato sul suo conto e su quello della sua compagna non corrisponde a verità.

Ma si riavvolga rapidamente il nastro. Rosica, di recente, ha sostenuto che Daniele abbia iniziato la relazione con Margherita quando era minorenne. Quindi ha aggiunto che il padre della ragazza era più giovane dello stesso Interrante. Tutte informazioni che sono state contestate dai diretti interessati. A questo punto Rosica ha chiesto scusa per l’errore sull’età del ‘suocero’. Ma non su quanto detto circa l’età di Margherita quando è iniziata la love story con l’ex tronista. Così si è arrivati alle scorse ore e alla furia di Daniele.

“Ho provato a non replicare alle tue accuse, perché sono accuse, ma non ce l’ho fatta. Mi hanno consigliato tutti di non replicare a uno sfig…to, ma non ce l’ho fatta. Soprattutto dopo che Margherita mi ha fatto vedere quelle stories del Grande Fratello dove tu ti elevavi a giudice e criticavi tutti”. “Ma torniamo al mio caso: tu hai chiesto scusa perché hai sbagliato l’età del mio ipotetico suocero, che non ha 39 anni ma ne ha 57, 58. Ma fino a quel punto ridevamo tutti. Il punto vero ed è per quello che ti ho querelato è che io tenevo la relazione con Margherita nascosta perché lei era minorenne quando l’ho conosciuta ed è iniziato il rapporto. Questo non te lo permetto, ma non tanto per me, ma perché ho una figlia”.

E ancora:

“I giudizi tuoi sul sottoscritto e su tutti i partecipanti del Grande Fratello, mi hanno stimolato a rispondere. Hai attaccato Margherita perché ti rispondeva in modo non consono a quello che tu volevi sentirti dire. Sì perché lei è una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo che studia psicologia e che non ha niente a che fare con questo mondo e con questa fuffa”.

Interrante ha chiuso affermando che ora la vicenda è finita in tribunale. Inoltre ha ricordato un precedente di Alessandro Rosica trattato da Le Iene. Un caso spinoso che ha riguardato le testimonianze che furono fatte contro il regista Fausto Brizzi da alcune ragazze.

Daniele Interrante è fidanzato con Margherita: i dettagli della love story

Daniele Interrante, 40 anni, e Margherita, 22, vivono a Milano. Lei è una studentessa universitaria che non ha a che fare con il mondo dello spettacolo. La love story è stata ufficializzata pochi giorni fa, proprio dopo che la polemiche scaturite dalle esternazioni di Alessandro Rosica. Come spiegato dalla 22enne prima e dall’ex tronista poi, si è optato per non dare in pasto la relazione ai media per salvaguardare la figlia che Daniele ha avuto da Guendalina Canessa.