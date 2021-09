Daniele Interrante, caos: la fidanzata furiosa, poi parla l’ex moglie Canessa

Margherita, la fidanzata di Daniele Interrante, ‘storico’ ex tronista di Uomini e Donne, mette i puntini sulle ì in merito alla relazione con il 40enne dopo che nei giorni scorsi, Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram, ha raccontato alcuni dettagli della love story. Dettagli che non sono affatto piaciuti a Margherita, 22 anni. Motivo? Una parte di ciò che è stato divulgato è inesatta. Per questo, con una serie di Stories pubblicate nelle scorse ore, la ragazza ha voluto fare totale chiarezza sul rapporto che condivide con Daniele. Sulla questione, in difesa di Interrante e della 22enne, è intervenuta anche l’ex moglie dello stesso Daniele, Guendalina Canessa, che si è scontrata in modo pesante con Rosica, informando pure che è già scattata una querela nei suoi confronti.

“Sono allibita dalle falsità scritte da questo giornalista, se così si può chiamare, dato che la prerogativa dei giornalisti è accertarsi e diffondere la verità”. Esordisce così Margherita, rivolgendosi a Rosica, il quale aveva raccontato che la giovane, quando iniziò la relazione con Interrante, non avrebbe avuto la maggiore età. La situazione, però, non stava così: “Sono fidanzata da Daniele da 2 anni e mezzo, siamo felici e innamorati. E, per tua conoscenza, ora io ho 22 anni (1999) e la differenza d’età per noi non è un peso, anzi!”.

La 22enne è agguerritissima: “Ma la cosa peggiore e infamante che hai scritto riguarda il fatto che avremmo tenuto nascosta la nostra relazione in quanto io minorenne. Se la matematica non è un’opinione…”

Margherita ha poi sottolineato che la scelta di non rendere pubblica la love story è stata una scelta personale, non dettata da oscure esigenze o da occulti segreti da preservare. Le motivazioni sono altre: “Non abbiamo mai voluto pubblicizzare la nostra storia perché ne siamo custodi e perché non abbiamo bisogno di like. Ora invece devo risponderti pubblicamente per smentire le bugie che hai scritto”.

La ragazza, inoltre, ricorda che il suo compagno Daniele ha una figlia, Chloe, avuta nel 2010 da Guendalina Canessa: “Tu hai fatto intendere che suo padre frequenta minorenni! Concludo sorridendo e informandoti che mio padre è nato nel 1966 e ha 55 anni, non 39! E se la matematica non è un’opinione, non è più giovane di Daniele!”. Una puntualizzazione necessaria visto che Rosica aveva detto che l’ex tronista 40enne era più giovane del suocero, a cui è stata affibbiata l’età errata di 39 anni.

Sulla vicenda è intervenuta anche Guendalina Canessa, che ha difeso strenuamente l‘ex marito, attaccando a muso duro Rosica: “Hanno pubblicato degli articoli indegni, con un sacco di eresie. Daniele non si è fidanzato quando lei era minorenne, suo padre non ha l’età di Daniele, ma ha 58 anni e Daniele ne deve fare 41”.

“Sono felicemente innamorati e quando si sono messi assieme lei era maggiorenne. Quindi, le parole hanno un peso. Informatevi prima di dire delle falsità e delle castronerie. E non fate passare il padre di mia figlia per quello che non è”, ha tuonato ancora la Canessa, profondamente amareggiata e adirata. Ne è scaturita una controreplica di Alessandro Rosica che da un lato si è scusato per l’errore sull’età del suocero, riconoscendo l’errore, dall’altro non ha mollato la presa sull’età di Margherita al tempo della conoscenza con Interrante. In particolare ha insinuato che la verità potrebbe essere quella da lui narrata.

“Ho sbagliato in buona fede l’età del suocero di Daniele, posso sbagliare anch’io. Per il resto, hai le prove incontrastate su ciò che ho detto? Sei così sicura di ciò che dici? Perché non ci mette la faccia Daniele? Fai la brava, te lo chiedo per piacere”, la presa di posizione di Rosica in replica alla Canessa. E ancora: “Si fa coprire dalla ex moglie e dalla piccola fidanzata”. Altra risposta di fuoco di Guendalina: “Daniele non è sui social. E tranquillo che ti ha già querelato. Ho la certezza di tutto ciò che dico.”