Daniele Interrante entra al Grande Fratello? L’idea della d’Urso

Grande Fratello 16: Daniele Interrante entra nella Casa? Barbara d’Urso lancia lo scoop

Daniele Interrante potrebbe presto entrare nella Casa del Grande Fratello. A seguito dell’ingresso della sua ex fidanzata Francesca De Andrè e l’arrivo di Guendalina Canessa (la madre di sua figlia), l’ex volto noto di Uomini e Donne potrebbe unirsi ai concorrenti già entrati nel reality. L’idea è stata anticipata oggi da Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. La conduttrice, dopo aver mostrato la lite avvenuta tra Guendalina e Francesca, ha tirato in ballo Daniele e l’eventualità di un suo arrivo imminente al Gf 16. Certo che se davvero dovesse entrare Interrante, a fronte di tutto quello che è successo tra le sue ex nella Casa, le cose si complicherebbero non poco. Ma forse è proprio questo lo scopo.

Daniele Interrante al Gf 16? Barbara d’Urso spiazza i fan

Gli ospiti di Pomeriggio Cinque chiamati oggi a commentare l’ultima puntata del Grande Fratello 16, soffermatisi sullo scontro che c’è stato ieri sera tra la Canessa e Francesca De Andrè, si sono chiesti quale fosse la posizione di Daniele Interrante in tutta questa storia. Fino ad ora lui non si è esposto (né in tv né sui social), possibile che abbia concesso qualche esclusiva alla d’Urso? A farcelo credere, oggi, le ultime dichiarazioni di Barbara che, divertita, ha affermato: “E se entrasse Daniele? Magari butto dentro Daniele!”.

Guendalina Canessa al Grande Fratello 16 come “Disturbatrice ufficiale”: rimarrà nella Casa come concorrente?

Guendalina Canessa al Grande Fratello 16 è arrivata con uno scopo ben preciso. Pur essendo stata presentata ai suoi compagni di avventura come una concorrente a tutti gli effetti, l’ex gieffina pare sia stata piazzata lì dal Gf come “Disturbatrice ufficiale” del reality. Lei, insomma, nella Casa è arrivata rivestendo gli stessi panni di Lemme. È possibile dunque che sul suo percorso al Grande Fratello presto sarà chiamato ad esprimersi il pubblico da casa.