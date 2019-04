Guendalina Canessa al Gf: Barbara d’Urso svela il suo vero ruolo

Grande Fratello 16, Guendalina Canessa non resterà a lungo nella Casa: l’ultima rivelazione di Barbara d’Urso

L’ingresso di Guendalina Canessa ieri sera al Grande Fratello 16 ha fatto non poco scalpore. Il confronto – scontro con Francesca De Andrè, sua rivale storica in amore (entrambe sono state insieme a Daniele Interrante), ha tenuto attaccati allo schermo i telespettatori di Canale 5, regalando anche gif e meme a chi sui social si diverte a commentare il programma. Guendalina, pur essendo stata presentata ieri sera come concorrente, pare potrebbe non rimanere a lungo nella Casa. A rivelarlo, oggi, è stata Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Il ruolo di Guendalina nel gioco è stato paragonato a quello di Lemme e, come successo con il farmacista, anche su di lei il Gf sembrerebbe avere delle intenzioni precise.

Guendalina Canessa al Grande Fratello come “Disturbatrice ufficiale”: la verità a Pomeriggio Cinque

Guendalina Canessa al Gf 16 non è entrata come concorrente. Il Grande Fratello, stando a quello che oggi Barbara d’Urso ha rivelato in diretta a Pomeriggio Cinque, avrebbe scelto l’ex gieffina per affidarle un ruolo particolare. Lei, proprio come Lemme, nella Casa è entrata come “Disturbatrice ufficiale”. Il compito di Guendalina, dunque, pare sarà quello di dare del filo da torcere ai concorrenti. Ne sa qualcosa Francesca De Andrè che, durante la diretta, è stata particolarmente bersagliata dalla Canessa in diretta ieri sera.

Gf 16, Guendalina Canessa come Lemme: su di lei verrà aperto un televoto?

Non sappiamo ancora quali saranno di preciso le sorti di Guendalina Canessa all’interno della Casa del Gf. Su di lei verrà aperto un televoto? Sarà forse il pubblico a decidere se farle continuare o meno la sua esperienza come concorrente? Questo non è stato specificato ma, dalle parole della d’Urso, non è poi così improbabile che una cosa del genere accada. Se così fosse, ne sarà sicuramente contenta la De Andrè.