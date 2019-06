Daniele e Martina ultime ore al Gf, rimpianti e rabbia: “Porto via il cuore”

Daniele e Martina distanti prima della finale del Grande Fratello: liti e tristezza

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni trascorrono le loro ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello sempre più distanti. Chi avrebbe scommesso in una serena storia d’amore tra loro si sbagliava. Infatti, non è mai nata una vera e propria relazione, ma solo una serie di conflitti. Sono diversi i momenti felici trascorsi insieme, ma non sarebbero bastati a permettere loro di instaurare un rapporto forte e speciale. Martina ci ha sempre sperato e, ancora ora, ammette di avere qualche piccolo rimpianto. Proprio dopo aver finito di preparare la sua valigia, in confessionale, la Nasoni ammette di aver scelto di portare via con sé anche il cuoricino di carta stagnola fatto da Daniele tempo fa. Secondo la gieffina, se entrambi avessero vissuto il loro rapporto in un altro modo, avrebbero provato solo cose belle. Eppure, anche in questi ultimi giorni, le forti liti tra loro non sono mancate. In particolare, i due si sono lasciati andare a una forte discussione durante un gioco.

Martina Nasoni, forse qualche rimpianto su Daniele Dal Moro: lui si arrabbia durante un gioco

Durante il gioco che ha visto protagonisti Gianmarco Onestini e Francesca De André, Daniele e Martina si sono lasciati andare a una forte discussione. La Nasoni ha dovuto rivelare ciò che pensa su Dal Moro, con tutta la sincerità. Le parole della gieffina, però, non sono state per nulla apprezzate da Daniele, il quale ha reagito molto male. Ennesima discussione tra i due, che ha lasciato l’amaro in bocca a Martina. Quest’ultima in confessionale, come è possibile dal Daytime del 10 giugno, mostra tutta la sua delusione. “Non riesco oggi a capire se è seriamente quello che lui pensa. Penso che questa cosa avrebbe portato a cose belle, se vissuta come andava vissuta”, dichiara Martina con il volto molto dispiaciuto.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, la storia d’amore sperata non è mai nata

La Nasoni sembra avere qualche rimpianto, sebbene lei abbia sempre cercato di avvicinarsi a Daniele. Ora nella valigia decide di inserire anche il cuore che gli aveva regalato proprio Dal Moro: “Ho messo anche un cuoricino fatto da Daniele con la stagnola, quindi porto veramente via il cuore”. Non ci resta che attendere per scoprire se, una volta usciti fuori, i due riusciranno a trovare la giusta serenità. Ma sembra proprio che da parte di Daniele ci sia solo un forte sentimento di amicizia.