Daniele Dal Moro vittima di messaggi intimidatori: “Non mi merito questo”

Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social dopo qualcosa di davvero molto spaventoso e brutto che è accaduto nella sua vita privata. Infatti, da un po’ di tempo a questa parte, ha ritrovato la felicità tra le braccia di una ragazza di cui ha deciso di parlare ai suoi follower e che si chiama Iulia. Se qualcuno ha preso bene questa notizia, ci sono altre persone che invece ancora non hanno superato quello che è accaduto con Oriana Marzoli qualche anno fa al Grande Fratello e che, a quanto pare, avrebbero scritto dei messaggi in privato proprio alla nuova compagna di Daniele.

“Chiunque tu sia, sappi che ti troverò” così ha concluso il suo sfogo Daniele, dopo aver pubblicato appunto dei messaggi in cui, delle persone, hanno scritto a Iulia che dovrebbe scappare, che merita di meglio e addirittura che questa relazione potrebbe toglierle le energie e la voglia di godersi la vita e altri rapporti con persone diverse. Delle parole davvero molto forti che hanno fatto infuriare Daniele, che sui social ha chiesto rispetto: “Io sinceramente dopo più di cinque ani non credo di meritarmi questo da nessuno” e poi ha chiesto ai suoi fan di tutelarlo e di difenderlo.

Queste sono i messaggi che scrivono a Iulia. Io sinceramente dopo più di 5 anni non credo di meritarmi questo da nessuno e credo che chiunque di voi mi conosca posso spendere una parola per me perché davvero non credo di meritarmi tutto questo

Chiunque tu sia sappi che ti troverò pic.twitter.com/9Env5082a8 — DDM (@Ven3to) April 1, 2025

Daniele Dal Moro: il duro sfogo dell’ex gieffino

“Daniele l’unica cosa da fare a mio parere è denunciare. Nessuno si deve permettere di entrare nella vita altrui. Sono anni che questo succede e non puoi più permetterlo. Se non lo fai per te stesso fallo per le persone che ti sono accanto” questo è uno dei tanti commenti che ha ricevuto sotto al post che ha pubblicato su X. Poggia di affetto per l’ex concorrente del Grande Fratello, ma anche i messaggi sospetti di chi gli ha fatto notare che se Iulia lo ha reso partecipe di tutti i messaggi che ha ricevuto dandogli questa “angoscia”, forse non fa per lui.

A distanza di anni, ci sono ancora persone che sperano in un ritorno di fiamma tra Daniele e Oriana, che hanno fatto sognare milioni di persone durante la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ad oggi, però, le loro vite non potrebbero essere più lontane di così.