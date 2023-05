Daniele Dal Moro, Twitter come il GF Vip: perché è stato sospeso

Serata particolarmente difficile, quella di ieri, per Daniele Dal Moro. L’account Twitter dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stato sospeso in seguito al colorito sfogo compiuto nei confronti dei suoi fan. Il motivo parrebbe legato all’invadenza di una parte di questi, dopo aver notato dei “movimenti sospetti” di Daniele sui social.

La vicenda: i movimenti social di Daniele sotto il controllo dei fan

L’ex gieffino, infatti, avrebbe iniziato a seguire una ragazza su Instagram, lasciandole diversi like. Una parte dei fan degli Oriele, notando lo strano comportamento social, avrebbe informato Oriana della questione, facendo nascere una nuova discussione tra i due. Oriana sarebbe quindi stata prima avvisata del comportamento di Daniele, poi esortata a chiedere spiegazioni a quest’ultimo.

Oriana, tuttavia, ha girato i messaggi a Daniele che, pubblicandoli su Twitter, si è lasciato andare ad un duro sfogo. Dal Moro avrebbe quindi accusato una parte dei fan di fare di tutto per farlo litigare con Oriana. Non sono mancati, di certo, termini coloriti per esporre la questione. Il gesto, tuttavia, si è rivelato fatale per il profilo Twitter del gieffino, sospeso dopo tale sfogo.

Donnamaria – Fiordelisi: messaggi di supporto a Dal Moro

Sull’argomento sarebbe intervenuto anche Edoardo Donnamaria, come riporta uno screen di una chat con Daniele, pubblicato da quest’ultimo su Twitter. Donnamaria avrebbe invitato l’ex coinquilino a mantenere la calma di fronte al difficile scenario creato dai fan. “Però calmati lo stesso” gli avrebbe scritto in chat.

Anche Antonella Fiordelisi ha speso belle parole per Daniele Dal Moro, a sorpresa visto il loro rapporto non proprio di amicizia. Rispondendo ad una fan, infatti, ha scritto: “Spero di vederlo sabato! Per me ed Edo è sempre stato un amico“. Nonostante la sfuriata, sembra che Antonella ed Edoardo siano dalla parte di Daniele. Non è chiaro se la sospensione del suo account Twitter possa essere qualcosa di temporaneo o se si tramuti in un provvedimento definitivo.

Ciò che ha portato Daniele al duro sfogo, ad ogni modo, è stata l’invadenza dei fan, che hanno tenuto sotto controllo i movimenti social dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, per poi rivelare il tutto ad Oriana con l’obiettivo, probabilmente, di creare tensione tra i due. Daniele si è, quasi certamente, fatto coinvolgere dalla rabbia del momento, utilizzando termini duri che gli sono costati l’account social.