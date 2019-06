Daniele Dal Moro stupisce Martina su Instagram: gli ex gieffini fanno sognare i fan!

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sempre più vicini: le ultime news dopo il Grande Fratello

News su Martina e Daniele direttamente da Instagram! I due dopo il Grande Fratello 2019 sembrano essere sempre più vicini. Malgrado nella Casa sembrasse che stessero bene un giorno sì e cinque no, le cose potrebbero essere cambiate ora che si sono spenti i riflettori di Cinecittà. Chi ha seguito i ragazzi nella Casa, ricorderà ciò che ha detto Martina in una delle loro litigate più dure. La vincitrice del Gf infatti era convinta che una volta terminato il reality show, Daniele l’avrebbe cercata. Come se, insomma, i litigi e le incomprensioni nascessero solo perché erano in un contesto particolare. Daniele infatti ha spesso detto di voler vivere l’esperienza in piena libertà, perché è un’opportunità che capita una sola volta nella vita.

Gf, Daniele Dal Moro stupisce Martina: la domanda su Instagram

Nella Casa hanno preso le distanze, pur non riuscendo a rimanere effettivamente l’uno lontano dall’altra. Già la prima sera dopo la finale, però, i due erano in camera d’albergo insieme: hanno chiacchierato molto, ha raccontato Martina. Insomma, sembra chiaro che il loro rapporto sia tutt’altro che finito! Un’ulteriore prova è arrivata oggi, dalle stories su Instagram della Nasoni. La giovane ha attivato la funzione domande sul social network e ha risposto ad alcune. Indovinate a chi apparteneva una di queste? Esattamente, proprio a Daniele! Lui le ha inviato questa domanda: “Sei felice?”. Martina ha risposto così: “Scoprilo”. E poi lo ha taggato, in basso e scritto più piccolo.

Martina e Daniele news, la coppia fa sognare i fan su Instagram

Inutile dire che questa domanda ha mandato in tilt i fan! Sembra essere un chiaro segnale del fatto che fra i sue le cose vadano per il meglio. Ciò che ci domandiamo adesso è: Daniele ha chiesto a Martina se è felice per un motivo ben preciso? Avrà fatto qualche gesto verso di lei? O magari la chiacchierata dopo la finale ha riacceso delle speranze sul loro futuro. Daniele e Martina dopo il Gf continueranno a conoscersi, questo è certo. Non resta che attendere prossime news per capire meglio cosa sta succedendo!