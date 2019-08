Daniele Dal Moro risponde alle critiche sui social, Gennaro Lilio commenta

Daniele Dal Moro viene criticato sui social ma riceve l’appoggio di un altro ex gieffino, Gennaro Lilio

Non abbiamo dubbi, Daniele Dal Moro è uno degli ex concorrenti della casa del Grande Fratello più contestati dal web. Le motivazioni principali sono due: il suo carattere, detto da molti strafottente, e la sua relazione ormai terminata con Martina Nasoni. In tantissimi infatti sono convinti che il giovane veronese abbia solamente preso in giro la vincitrice dell’ultima edizione del GF e che l’abbia ingannata facendole credere cose non vere. Qual è la verità su questa querelle noi non la sappiamo. Com’è giusto che sia cos’è accaduto realmente e quali sono i veri sentimenti dei due giovani lo sanno solo ed esclusivamente loro due. Puntare il dito verso una persona e accusare una persona di aver fatto certe cose non è mai buona cosa. Comunque sia Daniele su Instagram riceve davvero molti insulti, sia in privato e sia in pubblico, tra i commenti alle foto. Così, tra ieri e oggi, il bel Dal Moro ha deciso di rispondere usando però un po’ di ironia che, spiacevolmente, non è stata compresa.

Daniele Dal Moro risponde agli hater, Gennaro Lilio commenta

Durante la giornata di ieri, Daniele nelle sue Instagram Stories ha postato degli screeshoot che mostravano gli insulti che di solito riceve. C’è chi gli fa notare che il suo carattere e fastidioso e chi invece ci va giù pesante e lo accusa di utilizzare come ‘scusa’ il fatto di aver avuto un passato doloroso: “L’aver sofferto in passato non giustifica il tuo essere!”. L’ex gieffino ha poi registrato un video dove ridendo ha risposto alle contestazioni così: “Allora, vi dico una cosa, quando io rispondo a queste critiche lo faccio per due motivi: il primo è per ridere, il secondo è perché non me ne frega un ca**o!”. Daniele ha poi ricevuto l’appoggio di Gennaro Lilio che ha conosciuto proprio durante il Grande Fratello. Il modello napoletano gli ha mandato un messaggio privato: “Muoio dal ridere nel leggere le tue risposte! Ahahahah” e il veronese ha commentato: “Fortuna c’è qualcuno che apprezza!”.

Daniele Dal moro accusato di aver preso in giro Martina Nasoni

Una delle accuse più pesanti che vengono spesso rivolte a Daniele Dal Moro è che ha preso in giro Martina Nasoni, facendole credere di provare qualcosa per lei quando non era così. Per molti, il giovane ha usato la vincitrice del GF per acquisire solamente più visibilità e nient’altro. Anche ieri, è successa quasi la stessa cosa. Daniele Dal Moro, infatti, ha scimmiottato chi fa sponsorizzazioni sui social e in tanti hanno pensato che si riferisse proprio a Martina. Di nuovo in quel caso, Daniele ha ricevuto tanti messaggi dove gli veniva chiesto di non prendere in giro la Nasoni perché forse lei sponsorizza prodotti perché ha bisogno di soldi. E il modello ha risposto così: “Giuro che mi metto a sponsorizzare i neuroni! PS. Io i soldi li trovo sugli alberi”.