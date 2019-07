Daniele Dal Moro: “Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare?”, il messaggio

By

Grande Fratello, le ultime news su Daniele Dal Moro e Martina Nasoni dopo il reality show

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sembrano aver interrotto la loro frequentazione dopo la fine del Grande Fratello e stando alle ultime news non sembra che siano destinati a fare coppia fissa, anche se Daniele ci ha dimostrato già più volte che può cambiare idea facilmente. I due sono comunque molto legati nonostante questa interruzione, ed è normale che ogni post pubblicato dall’uno o dall’altra venga ricondotto alla loro frequentazione. Cos’è successo oggi? Un altro messaggio pubblicato dall’ex gieffino ha fatto mormorare il Web anche se stavolta pare che il riferimento non sia a Martina.

Il messaggio di Daniele Dal Moro: c’entra il suo passato?

L’ultima volta eravamo piuttosto sicuri che c’entrasse la Nasoni perché i contenuti del post potevano riferirsi solo a lei; questa volta il messaggio sembra riferirsi tuttavia soprattutto al passato difficile di Daniele che pubblicando una sua foto senza maglietta e col solo asciugamano attorno alla vita ha scritto delle frasi importanti: “Quanti spilli sulla pelle, dentro il petto, sulle spalle… Qual è il grado di dolore che riesci a sopportare?! Ricordati… Un uomo può valerne cento… E cento non valerne uno!”. Il riferimento non è insomma a Martina ma al dolore che segna la vita di ognuno e che – come ben sapete dopo averlo conosciuto al Gf – sembra aver segnato anche la sua.

Il futuro di Daniele e Martina

Non sappiamo se Daniele e Martina torneranno a frequentarsi; fatto sta che insieme non stavano male e che forse per lenire le ferite del suo passato l’ex gieffino ha forse bisogno di innamorarsi davvero e di lasciarsi tutto alle spalle. Sarà proprio Martina quella giusta? Chissà. Noi ovviamente continueremo a seguirli e a tenervi aggiornati. Vi lasciamo intanto alla foto a cui abbiamo fatto riferimento: