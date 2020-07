Martina Nasoni fidanzata, accuse a Dal Moro: “Libera”, cos’è successo

Torniamo a parlare ancora una volta di Daniele Dal Moro e non l’avremmo fatto se non fosse che nella vita della sua ex Martina Nasoni è tornato il sereno: stando a quanto racconta il Vicolo delle News pare infatti che la vincitrice del Grande Fratello 16 sia prossima a festeggiare il primo mese d’amore con il tatuatore Christopher. In tanti hanno reagito con entusiasmo alla nuova vita della ragazza ma qualcuno le ha fatto anche notare che ha dimenticato in fretta il suo ex, Daniele, e che a questo punto il suo non era vero amore. Non comprendiamo le ragioni di tali accuse, visto che Dal Moro è anche stato tronista – e si diceva tra l’altro che le avesse anche soffiato il posto -, e come noi non le ha comprese una ragazza che ha preso subito le sue difese.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, ancora accuse dopo la rottura: parole pesanti contro l’ex tronista di Uomini e Donne

La fan di Martina si è domandata cosa avrebbe dovuto fare l’ex gieffina: aspettare Daniele all’infinito e piangergli dietro fin quando non avrebbe cambiato idea? “Daniele – queste le parole della follower di Martina riportate dal Vicolo delle news – non ha voluto Martina, l’ha lasciata parcheggiata ed è andato a fare il tronista… E voi vi scagliare ancora contro Martina… Mah!”. Sono accuse pesanti perché ritraggono un Daniele tutt’altro che interessato alla serenità di Martina e che lo descrivono come una sorta di approfittatore che non l’ha mai rispettata. Ecco perché l’ex tronista di Uomini e Donne, uscito dalla trasmissione in maniera molto strana, ha voluto replicare, ovviamente con i suoi soliti modi non propriamente ortodossi, a quanto letto.

Daniele e Martina, perché Dal Moro ha perso la pazienza: la risposta all’ennesima pesante polemica

“Punto uno – ha così esordito Daniele –. Nessuno ha mollato nessuno. Punto due. Martina è libera come lo è sempre stata di fare tutto ciò che vuole della sua vita e gli auguro ogni bene. Punto tre – ed è così che Dal Moro ha attaccato duramente la follower –. Io ti auguro di farti una vita e di sparare meno min…iate”. Dalla risposta di Daniele capiamo che non ha alcun risentimento nei confronti di Martina e che ormai non si può neanche più sperare in un riavvicinamento, visto che le augura ogni bene con questo nuovo ragazzo; in secondo luogo Dal Moro ha precisato di non aver mai tenuto in gabbia nessuno e di aver sempre lasciato libera Martina di scegliere. Ancora una volta insomma l’ex gieffino è dovuto scendere in campo per difendere sé stesso da accuse pesanti che avrà letto senza dubbio anche da altre parti. Quale sarà la reazione della Nasoni a tutto questo ora che sembra essere felicemente fidanzata con Christopher? Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.