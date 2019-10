Daniele Dal Moro in ospedale: cosa è successo e come sta l’ex gieffino

Daniele Dal Moro finisce in ospedale: ecco cosa è successo e come sta adesso l’ex gieffino

Daniele Dal Moro è in ospedale in questo momento e potrebbe essere stato ricoverato un paio di ore fa, più o meno. O comunque nell’arco delle ultime tre ore. La sua ultima stories su Instagram infatti è stata pubblicata tre ore prima della notizia che è finito in ospedale. Daniele non si è sentito molto bene e siccome è molto presente sui social, poche ore di assenza sono bastate ai fan per iniziare a preoccuparsi. Il campanellino d’allarme ha avuto motivo di suonare però, perché effettivamente qualcosa è successo a Daniele Dal Moro, che è stato ricoverato dopo un periodo stressante. Con un messaggio tra le stories, Daniele ha fatto sapere di essere sparito da Instagram perché non sta molto bene. A questo punto i fan si sono preoccupati ancor di più, ma si è trattato di un calo di pressione e nulla più.

Daniele Dal Moro in ospedale, cosa è successo all’ex gieffino: il messaggio

In un secondo messaggio, infatti, l’ex gieffino ha aggiunto qualche dettaglio in più. Cosa è successo a Daniele Dal Moro? Ecco cosa ha fatto sapere lui: “Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente a stress, allenamenti, poche ore di sonno, nervoso, ecc.”. Nella seconda parte del messaggio si intuisce che Daniele Dal Moro è ricoverato in ospedale: “Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c’è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!”. Un calo di pressione dovuto allo stress e all’allenamento in palestra, ma pare di capire che Daniele abbia avuto dei sentori nelle settimane passate. Ha scritto infatti di non stare molto bene in questo periodo, dunque non è un episodio limitato a oggi.

Daniele Dal Moro news, gli ultimi aggiornamenti sull’ex gieffino in ospedale

In ogni caso, il fatto che Daniele Dal Moro in ospedale abbia preso il telefono per aggiornare i fan fa tirare un sospiro di sollievo. Di sicuro seguiranno aggiornamenti, ma intanto qualcuno ha iniziato a domandarsi se questo periodo non molto sereno possa coincidere in qualche modo con le ultime news su Martina Nasoni…