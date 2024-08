Daniele Dal Moro bacia un uomo: “Chi è, parlo io”, cos’ha detto

Negli ultimi giorni, è diventata virale una foto dove si vede Daniele Dal Moro baciare un altro uomo. A pubblicare la foto è stato il ragazzo in questione, con il quale Daniele ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Mykonos. Nel giro di poche ore, la foto ha fatto il giro del web, suscitando molte domande sulla natura del rapporto tra i due. Addirittura, c’è chi ha pensato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avesse deciso di fare coming out. A seguito di queste speculazioni, Dal Moro ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la questione in un’intervista a RTL 102.5.

Daniele Dal Moro fa chiarezza sulla sua foto virale: la replica

Oggi, venerdì 30 agosto, Daniele Dal Moro è intervenuto telefonicamente a RTL 102.5 per parlare della sua foto virale in cui bacia un altro uomo. Come spiegato dall’ex vippone, il ragazzo in questione è un suo grande amico, con il quale mantiene un legame da ormai tanti anni. Il suo nome è Luan Fraga ed è di Verona proprio come Daniele, sebbene abbia origini brasiliane.

Stando a quanto raccontato dall’imprenditore veneto, i due si sono incontrati a Mykonos e hanno scattato la foto in modo scherzoso per inviarla alla sorella di Daniele, anche lei grande amica di Luan. Successivamente, quest’ultimo ha chiesto a Dal Moro il permesso di pubblicarla, e lui non ha avuto problemi, non vedendo nulla di male nella cosa. Infine, l’ex tronista ha anche risposto alle numerose critiche e commenti omofobi ricevuti a causa di questa foto. Ecco le sue parole:

Guarda, questa fotografia sul momento è stata fatta per mandarla a mia sorella, che è una cara amica di questo ragazzo. Lui mi ha chiesto “posso pubblicarla?” e io ho detto “ma sì, non ti preoccupare”. Credo che si dovrebbe un po’ sdoganare questa cosa, credo che nel 2024 uno possa permettersi il lusso di mostrare la sua amicizia o il suo affetto alle persone nel modo che ritiene più opportuno. Devo dire però che, per quanto ci siano tante persone che criticano, ci sono anche tante persone che capiscono e che non trovano niente di strano.

Insomma, Daniele ha risposto in modo eloquente a chi ha tratto conclusioni affrettate o addirittura lo ha insultato solamente per un bacio scambiato con il suo amico. Ad ogni modo, ad oggi non si hanno molte notizie sulla vita sentimentale dell’ex protagonista del GF Vip 7. Lo scorso gennaio è finita la sua travagliata storia con Oriana Marzoli, nata l’anno precedente all’interno della Casa più spiata d’Italia. Da allora, ha deciso di mantenere una linea più privata, sebbene i fan sarebbero riusciti a trovare qualche suo flirt. Difatti, pare che proprio a Mykonos fosse in compagnia di una ragazza con la quale si starebbe frequentando. C’è da dire, però, che si tratta solamente di supposizioni social, dato che Dal Moro non ha dato nessuna conferma a riguardo.