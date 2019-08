Daniele Bossari fa impazzire in fan: in arrivo un nuovo progetto

Daniele Bossari e l’annuncio che sorprende: in arrivo un nuovo progetto

Dopo aver vinto la seconda edizione del Grande Fratello Vip, la carriera di Daniele Bossari è piano piano risalita in alto. E non poteva essere diversamente visto che il conduttore televisivo e radiofonico ha conquistato l’Italia intera grazie alla sua gentilezza d’animo e il carattere serio e corretto. Insomma, il bel Daniele è stato visto da coloro che hanno seguito il famoso reality quasi come un uomo d’altri tempi. In poche parole un vero e proprio gentleman. Per non parlare, poi, della sua travolgente storia d’amore con la showgirl svedese Filippa Lagerback che ha sposato a Giugno del 2018, dopo ben 18 anni d’amore (e una figlia a dir poco splendida). Daniele Bossari sa come farsi amare sia dalla sua famiglia che da coloro che lo seguono con affetto. E oggi, proprio ai suoi fan, ha fatto una rivelazione a dir poco pazzesca che li ha lasciati a bocca aperta.

Daniele Bossari e l’annuncio sui social che ha stupito i fan

Proprio poche ore fa, il conduttore dal dolce sorriso ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia che lo ritrae seduto nel bel mezzo della tranquillità delle montagne. E così, Bossari ha annunciato: “Tra le montagne, il set perfetto per completare un progetto. Prossimamente….”. Inutile dire che i suoi tantissimi ammiratori si sono complimentati con lui e si sono detti in trepidante attesa: “Non vediamo l’ora di saperne di più!”. Si perché Daniele ha solamente scritto che sta lavorando ad un nuovo progetto ma oltre non è andato lasciando tutto nel mistero. Di cosa si tratterà? Forse di un bel libro sui suoi amatissimi cristalli o sulla spiritualità? Chi lo sa! Dato che Daniele ne è appassionato sarebbe bello leggere un bel manuale, scritto da lui, sulla meditazione! Chissà se prima o poi ci accontenterà!

Daniele Bossari e il suo ritorno a Radio Deejay

Graditissimo è stato il suo ritorno tra le mura della famosa radio italiana. Pensate che Daniele Bossari è tornato a Radio Dj dopo ben venti anni. Ad oggi conduce il programma “Il Boss del week end” insieme a Federica Cacciola, che va in onda il sabato e la domenica dalle 10 alle 13.