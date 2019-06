Daniele Bossari torna in radio: nuovo progetto per il conduttore

Daniele Bossari a Radio Deejay, il conduttore torna a lavorare in radio

Daniele Bossari torna a lavoro e con un progetto tutto nuovo! Nuovo sì, ma non del tutto, perché si tratta di qualcosa che il vincitore del Gf Vip 2 ha già fatto. Stavolta non lo rivedremo in televisione, con un programma nuovo oppure al timone di uno dei suoi vecchi successi. Eh no, perché Bossari è pronto a rispolverare una sua vecchia passione: la radio. Lo farà con un programma tutto suo e su una delle radio più seguite e amate. Stiamo parlando di Radio Deejay, la nave guidata da capitan Linus. Una radio da cui hanno iniziato molti volti noti della televisione, come per esempio Gerry Scotti e Amadeus, ma sulle stesse frequenze possiamo ascoltare oggi Cattelan come anche Fiorello. E da quest’estate anche Daniele Bossari!

Radio Deejay, Daniele Bossari torna a bordo: l’annuncio del suo nuovo programma

Ma lo stesso Bossari ha già lavorato a Radio Deejay, entrando a far parte della squadra nel 1998 dopo un’esperienza su RTL 102.5. Nello stesso anno è diventato anche uno dei volti di MTV Italia. I fan di Bossari potranno ascoltarlo tutte le settimane sulle frequenze di Radio Deejay, dove condurrà il programma radiofonico Il Boss del weekend. Ecco l’annuncio comparso sui profili social della radio: “Da domenica 9 giugno, e poi dal weekend successivo sia il sabato che la domenica, dalle 10 alle 13, inizia un nuovo programma: Il Boss del weekend. Alla conduzione Daniele Bossari, che torna dopo 20 anni a Radio Deejay, e Federica Cacciola alias Martina Dell’Ombra”. Dopo l’annuncio sul profilo Instagram di Radio Deejay, il diretto interessato ha condiviso su Instagram il post con l’annuncio e ha scritto: “Non vedo l’oraaaa!”. Qualche ora prima invece è arrivato il post di Federica, che condurrà insieme a lui il nuovo programma dell’emittente.

Il Boss del Weekend su Radio Deejay, parla Federica Cacciola

La speaker ha scritto delle righe provando a esprimere tutto il suo entusiasmo, e riuscendoci anche! Ecco cosa si legge sul suo profilo Instagram: “Se alla quattordicenne brufolosa che viveva chiusa nella sua stanzetta […] avessero detto che, un giorno lontano, avrebbe condotto un programma su Radio Deejay con Daniele Bossari, probabilmente la ragazzina brufolosa avrebbe avuto una crisi di panico, seguita da un fiume di lacrime e dall’idea di non essere più nella sua vita ma dentro ad una favola”. E poi ha aggiunto: “Che è comunque più o meno quello che è successo alla me trentenne, nella sua casetta di Milano, quando ha saputo che tutto questo era vero, e che ancora non ci crede. Per tutti quelli che me lo stanno chiedendo: sì, Daniele Bossari è fico come sembra ed è di una gentilezza rara. Sì, a me scoppia il cuore di gioia”. Da domenica l’appuntamento con Daniele Bossari è su Radio Deejay!