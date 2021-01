Daniele Bossari torna in tv nel 2021 con Il Boss del Paranormale

Daniele Bossari fa il suo ritorno in tv con la seconda stagione de Il Boss del Paranormal. Il conduttore tv, vincitore della seconda edizione del GF Vip, aveva già presentato in passato programmi del genere. Ed ecco che ora ha l’opportunità di tornare in televisione per condurre una trasmissione basata sul mistero. Dopo una prima stagione fortunata, è stato deciso di prepararne un’altra che approfondirà vari fenomeni paranormali che sono stati segnalati in diverse parti del mondo. La nuova edizione sarà disponibile in anteprima su Dplay Plus. Arriverà su DMAX il prossimo 5 gennaio. Nel corso di ogni appuntamento, Bossari avrà il compito di far scoprire ai telespettatori alcuni eventi che appaiono davvero inspiegabili.

Scendendo nel dettaglio, il programma è perfetto per chi ama scoprire questo genere di situazioni che hanno toccato l’opinione pubblica, come storie di case infestate dai fantasmi, di avvistamenti di alieni, di sedute spiritiche e di castelli abbandonati. Sono misteri difficili da risolvere e Bossari dovrà aiutare il pubblico a trovare una spiegazione. Le anticipazioni della seconda stagione del programma segnalano che questa volta ci saranno le testimonianze degli spettatori, i quali avranno la possibilità di inviare la propria storia in diretta. Bossari avrà, in questo caso, il compito di approfondire i racconti, facendo un’analisi.

In particolare, il programma studierà questi eventi misteriosi analizzando fotogrammi e video, che fanno da prova di quanto avvenuto. Attraverso tecnologie all’avanguardia, il conduttore dovrà cercare di risolvere il mistero. Ogni storia verrà letta in modo oggettivo, proprio per capire se si tratta di un racconto falso o di fatti realmente accaduti. La trasmissione è composta da 8 puntate su DMAX, canale 52.

Un programma perfetto per Daniele Bossari, che non ha mai nascosto il suo interesse per questi argomenti. Da ormai diversi anni si occupa del paranormale e di tematiche simili. Infatti, nel 2009 aveva iniziato a condurre Mistero e nel 2015 Mistero Adventure, su Italia 1. Nel 2018 ha poi condotto Chi ha paura del buio?, su DMAX. Dunque, per Bossari si tratta di un ritorno nella rete televisiva. L’anno precedente aveva vissuto la sua esperienza nel reality show di Canale 5, uscendone vincitore. Questo è stato il periodo che ha segnato, grazie anche all’amore di sua moglie Filippa Lagerback, la sua rinascita.