Daniele Bossari e Filippa Lagerback in crisi? Fonti vicine alla coppia confermano

Daniele Bossari e Filippa Lagerback in crisi dopo le nozze? Le foto di lui insieme ad un’altra donna avrebbero molto infastidito la moglie

Nelle ultime settimane le foto di Daniele Bossari insieme ad un’altra donna hanno letteralmente fatto il giro del web. Lo scoop di Chi, tuttavia, era stato smentito prontamente da lui e Filippa che, sui social, avevano replicato pubblicando un video apposito dove ridevano e scherzavano leggendo la notizia del presunto tradimento di Daniele. Il settimanale Oggi, però, nel suo ultimo numero è voluto tornare sull’argomento, riportando alcune voci che sarebbero state confermate da persone vicine alla coppia. La Lagerback, secondo quanto riportato dal giornale, dopo l’accaduto si sarebbe chiusa “In uno strano silenzio”. Segno questo che, stando a qualcuno, non farebbe altro che confermare dei probabili malumori nella coppia.

Filippa Lagerback in crisi con Daniele Bossari? L’ultima indiscrezione del settimanale Oggi

Filippa Lagerback e Daniele , nonostante tutto, continuano a mostrarsi in pubblico felici e innamorati. Le foto di Bossari insieme ad un’altra? Stando a quando scritto da Oggi: “Persone vicine a Filippa dicono che la conduttrice svedese non abbia molta voglia di commentare l’accaduto”. Quest’ultima però, a chi glielo domanda, continuerebbe a rispondere: “Sono serena, tra me e Daniele va tutto alla grande. Quelle foto sono una bufala”. Le affermazioni della showgirl, tuttavia, sembrerebbero non convincere la redazione di Oggi che, dopo aver beccato insieme Daniele e Filippa, non ha potuto fare a meno di sottolineare una cosa, ovvero: il nervosismo e il broncio della Lagerback al marito.

Filippa Lagerback e Daniele Bossari: tensione e nervosismo

“Le immagini pubblicate sembrano dimostrare che tra i novelli sposi regna serenità e armonia” è stato scritto nell’ultimo numero di Oggi in merito alle foto pubblicate “Appaiono tranquilli e spensierati anche se in una foto la bella svedese sembra essere nervosa […] La loro espressione non appare serena. Poi si accorgono del fotografo e l’umore cambia”. Filippa “Appare agitata in volto e sembra mettere quasi il broncio al marito“. A tal proposito, poi, dal giornale è stato anche aggiunto: “Questa uscita fuori porta è forse un modo per sviare i media da una presunta crisi di coppia o è la dimostrazione di un’armonia mai scalfita?”.