Bossari, emozionante annuncio: esce il libro ‘La faccia nascosta della luce’

Daniele Bossari annuncia l’uscita del suo nuovo libro: La faccia nascosta della luce

Esce il nuovo libro di Daniele Bossari, dal titolo ‘La faccia nascosta della luce‘. A darne l’annuncio è il noto conduttore, attraverso delle Stories e un post su Instagram. Con grande felicità e tanta emozione, il vincitore della seconda edizione del GF Vip finalmente può rivelare ai suoi fan il titolo e la data d’uscita del suo secondo libro. Infatti, sappiamo che questo non è il primo per Bossari. Nell’anno 2009 usciva ‘Battiato: io chi sono? : dialoghi sulla musica e sullo spirito‘. Ma tornando a questo nuovo e interessante progetto, il conduttore appare fortemente emozionato nei video condivisi sul social. In particolare, Bossari ci tiene ad aggiornare il suo pubblico, in quanto oggi è ufficialmente disponibile il libro in pre-ordine in tutti gli Store online. Lui stesso non ha ancora ricevuto fisicamente la copia, ma nell’attesa annuncia che ‘La faccia nascosta della luce’ uscirà il 26 novembre. Bossari ammette di essere felice per quanto sta accadendo, ma allo stesso tempo è anche un po’ preoccupato.

Daniele Bossari, La faccia nascosta della luce: preoccupazione e significato del titolo

“Sono molto contento, molto soddisfatto, anche emozionato. Se da una parte ovviamente c’è la gioia per questa creatura che finalmente nasce, dall’altra c’è anche un po’ di preoccupazione visto che in questo libro veramente mi metto a nudo”, confessa Bossari su Instagram. Daniele descrive il libro con tre aggettivi: “denso, duro e forte”. Proprio per tale motivo, ci tiene particolarmente. Attraverso un post, il conduttore condivide la copertina del libro, spiegando nel dettaglio il significato del titolo. “La parola ‘faccia’ suona dura, come uno schiaffo. Infatti racconto il mio abisso interiore”, scrive Bossari, che dà a ogni parola il suo significato.

Daniele Bossari spiega il significato del titolo del suo nuovo libro

“Nascosta implica qualcosa di prezioso, che necessita di una ricerca per essere trovata. È il desiderio di evolversi, attraversando profonde crisi esistenziali”, continua il conduttore. E infine spiega: “Luce è la promessa, la guida che mi orienta quando sono perso nell’oscurità.” Questa estate, Daniele aveva annunciato che stava appunto completando un progetto. Ora sappiamo di cosa si tratta e non ci resta, dunque, che attendere il prossimo 26 novembre. Intanto, ribadiamo che è già in pre-ordine da oggi!