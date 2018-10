Daniele Bossari difende Lory Del Santo: “Facile scagliarsi contro di lei”

Daniele Bossari difende l’ingresso di Lory Del Santo al Gf Vip: “Rispetto la sua volontà”

L’ingresso di Lory Del Santo al Gf Vip ha molto diviso l’opinione pubblica. La sua decisione di prendere parte al reality subito dopo la morte del figlio Loren, difatti, è stata appoggiata dal alcune persone e criticata da altre. Dei motivi che l’hanno spinta ad entrare nella Casa lei stessa ne ha parlato a più riprese e in più occasioni. Isolarsi e stare lontana da tutto e da tutti, ha spiegato lei, non l’avrebbe aiutata, da qui quindi la decisione di entrare. A difesa di questa sua scelta, interpellato dal settimanale Chi, si è schierato oggi un ex concorrente del Grande Fratello Vip, ovvero: Daniele Bossari. “Il tema è delicato” ha esordito dicendo Bossari “Faccio estrema fatica a entrare nella testa di Lory […] E poi se ha scelto liberamente di partecipare chi può dire o fermare il suo volere? Rispetto la sua volontà”.

Daniele Bossari: Lory Del Santo? “Facile scagliarsi contro di lei”

Daniele Bossari, che l’anno scorso ha avuto modo di mettersi alla prova lui stesso al Grande Fratello Vip, ha cercato oggi di calarsi nei panni di Lory Del Santo e di supportare, in questo modo, la decisione della showgirl. “Sarà facile scagliarsi contro di lei, non ho dubbi” ha spiegato Bossari “Ma dall’altra parte, riflettendo, mi immedesimo di chi cerca una bolla protettiva o una sorta di coccola diversa da quotidiano. La Casa alla fine è come un limbo con un calore che avvolge. Questo discorso lo faccio da concorrente e per tutti i concorrenti, ma il caso Del Santo potrebbe rientrare, forse, dentro questa protezione psicologica che il reality offre attraverso un’adeguata struttura di assistenza”.

Lory Del Santo entra al Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio contrario

L’opinione di Malgioglio riguardo l’ingresso di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, espressa già chiaramente la scorsa settimana, è stata dallo stesso ancora una volta confermata oggi su Chi. Le dinamiche del reality sono tipiche di un gioco televisivo e lo show che ne consegue, secondo Cristiano, poco avrebbe a che vedere con il supporto e il sostegno di cui invece Lory avrebbe bisogno veramente.