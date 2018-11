Daniela Del Secco contro Patrizia De Blanck: Barbara d’Urso? Ecco cosa pensa

La Marchesa D’Aragona si scaglia contro Riccardo Signoretti e di Patrizia De Blanck dice: “Non è nobile”

Daniela Del Secco, Marchesa D’Aragona per identificazione personale, ha avuto molto da fare da quando è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Dagli attacchi di quelli che oggi lei definisce “Suoi detrattori” si è dovuta difendere senza sosta, ribadendo in più occasioni le sue origini nobiliari. A Patrizia De Blanck e Riccardo Signoretti, quelli che negli ultimi tempi le hanno dato più filo da torcere, Daniela Del Secco ha voluto inoltre rispondere anche per mezzo stampa, dicendo la sua in un’intervistata rilasciata in esclusiva al settimanale Chi. “Patrizia De Blanck farebbe meglio a tacere” ha dichiarato la Marchesa “Visto che lei non è nobile. La nonna era contessa, non lei, e il titolo non è trasferibile”. Signoretti? “Lo consideravo un amico, ma appena ha potuto ha detto la qualunque”.

Daniela Del Secco, da Barbara D’Urso in discussione il suo titolo nobiliare: ecco cosa pensa la Marchesa della conduttrice

Cosa pensa Daniela Del Secco di Barbara d’Urso e del fatto che la conduttrice, mentre lei era al Gf Vip, abbia più volte ospitato nei suoi programmi persone che, in un modo o nell’altro, hanno alimentato la polemica sull’origine del suo titolo nobiliare? “Barbara d’Urso, che io sappia, mi ha sempre difesa” ha affermato la Marchesa D’Aragona “Ha sempre preso e distanze da quanto veniva detto nei suoi programmi”. A tutti quelli che l’hanno attaccata, invece, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non riserverà sconti. “I miei legali hanno già iniziato il loro lavoro” ha dichiarato la Marchesa “A me quanto detto in mia assenza non tange relativamente, ma non posso accettare che due persone della mia famiglia (la figlia e il genero, ndr) si siano sentite male per quello che hanno dovuto sentire”.

Grande Fratello Vip, la Marchesa D’Aragona torna a parlare del suo rapporto con Walter Nudo: le ultime dichiarazioni

Nella sua intervista, alla fine, la Marchesa D’Aragona ha ancora una volta ribadito la sua stima per Water Nudo. I baci scambiati al Gf Vip che hanno fatto molto arrabbiare la Cipriani? “Erano un gioco” ha ribadito Daniela “Ammiro molto Walter ma di certo non è il mio tipo. La nostra era un’intesa spirituale”.