Francesca Cipriani contro la Marchesa a Pomeriggio 5: è colpa di Nudo

Francesca Cipriani accusa la Marchesa D’Aragona a Pomeriggio 5 dopo il GF Vip: tutta colpa di Walter Nudo

Colpo di scena nello studio di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso è tornata ad ospitare nella sua trasmissione la prosperosa Francesca Cipriani. La giovane showgirl ha lasciato tutti senza parole. Non appena le è stata data la parola, la ragazza si è scagliata contro la Marchesa D’Aragona. Le due sono amiche da diverso tempo e quello che ha fatto Daniela non è stato assolutamente gradito dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Lunedì 29 Ottobre, l’ex concorrente del reality-show è rientrata in Cassa per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come già sapevamo tutti, la Marchesa ha avuto un debole per Walter Nudo sin dal primo giorno e durante la diretta ha deciso di baciarlo mentre lui era frizzato. Tale gesto non è assolutamente piaciuto alla Cipriani.

Pomeriggio 5, Francesca Cipriani contro la Marchesa dopo il GF Vip: il bacio a Walter Nudo non è piaciuto

Francesca ha rivelato nello studio di Barbara di essere molto infastidita da ciò che ha fatto la sua amica Marchesa. “Sono schifata, sono inorridita per quello che ha fatto. Lei sapeva. Non sono la fidanzata, ma io ho un debole per lui. Un’amica non fa così. Speri di incontrarla e dirglielo in faccia.” E mentre gli altri ospiti di Pomeriggio 5 credono che Daniela Del Secco abbia solo scherzato, mentre la Cipriani è convinta che la donna sia realmente interessata a Nudo. “Non sta scherzando, lei ha perso la testa io posso capirlo. Lei è molto presa e coinvolta da Walter.”

Walter Nudo conteso da Francesca Cipriani e Daniela Del Secco: le accuse a Pomeriggio 5

Secondo l’opinione di Francesca, la Marchesa D’Aragona avrebbe dovuto evitare determinate cose e avrebbe almeno dovuto avvertirla. “Se lo è voluto spupazzare a mia insaputa. Avrebbe dovuto avvertirmi. A me Walter interessa, punto. Questa è una cosa vera.” Inoltre per la Cipriani, Daniela ne ha approfittato ed ha esagerato.