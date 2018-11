Daniel Sharman ha sofferto di depressione: parla l’attore di Lorenzo ne I Medici 2

Daniel Sharman ha sofferto di depressione prima di diventare famoso

Sembra incredibile ma il bellissimo attore che interpreta Lorenzo nella fortunata serie di Rai 1 I Medici, ha sofferto di depressione. Daniel Sharman ha raccontato al settimanale Dipiù che prima di diventare famoso e di muovere i primi passi nel mondo della recitazione e dello spettacolo, ha sofferto di depressione. Un grande problema che l’ha bloccato ed estraniato dalla sua vita e che appartiene alla sua famiglia. Lui lo chiamava “pigrizia”. “Tutto ha avuto inizio prima dell’adolescenza. I miei si stavano separando. Ero triste e mi sentivo incompreso. Non volevo definirmi depresso, preferivo definirmi “pigro” anche se non era pigrizia”, ha confessato il 32enne attore britannico pensando così di risolvere tutto. Non riusciva ad alzarsi dal letto ed era consapevole che c’era qualcosa da fare. “Sono situazioni che non si risolvono dormendo di più, quelle contro la depressione sono battaglie complesse” commenta con coraggio Daniel che ha avuto la forza di combattere e vincere questa dura battaglia.

I problemi del fratello e la vittoria di Daniel Sharman

Daniel Sharman racconta al settimanale che ha un fratello minore, Hugh, che ha avuto i suoi stessi problemi. Daniel aveva bisogno di trovare la sua strada per distrarsi e pensare ad altro, mentre suo fratello aveva bisogno di credere più in se stesso. Entrambi i fratelli Sharman adesso stanno bene e sono usciti da questo tunnel. Hugh frequentando l’università, Daniel invece grazie alla recitazione. Ha calcato il primo palco a soli 10 anni nella Royal Shakespeare Company, innamorandosi del mondo della recitazione.“Ho iniziato ad uscire dalla mia testa pazza” ha dichiarato l’attore che dice di stare un po’ giù solo nei periodi di stop dal suo lavoro di successo.

Pittore e giocatore ma anche innamorato

Il bellissimo Daniel Sharman che tutte vorrebbero al loro fianco, ha già il cuore occupato. Infatti adesso ha lasciato Londra e vive a Hollywood, è fidanzato con una ragazza irlandese che è totalmente fuori dal mondo dello spettacolo. Nel tempo libero quando non è sul set, dipinge quadri a olio gioca a calcio, occupando il suo tempo procedendo per obiettivi uno dopo l’altro.