Dani Osvaldo, Veera Kinnunen non perdona: “Con me non ci sono sconti”

Ballando con le stelle, Veera mette in riga Dani Osvaldo: regole rigide e niente sconti all’ex calciatore

Dani Osvaldo è sicuramente uno dei concorrenti di Ballando con le stelle che più è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico femminile della trasmissione. Oggi l’ex calciatore dell’Inter si dichiara single. Nessun ritorno di fiamma, dunque, con Benedetta Mazza e nessuna nuova fidanzata nella sua vita. A tenerlo occupato, però, ci pensa adesso Veera Kinnunen, sua insegnante e compagna di ballo nel programma di Milly Carlucci. Le lezioni di ballo con lei seguono infatti una programmazione ben precisa, e nessuno sgarro o distrazione è concessa a Osvaldo.

Dani Osvaldo a Ballando con le stelle, parla Veera Kinnunen: “Con me non ci sono sconti”

“Dani è una bella sfida. Dietro la sua maschera da ‘cattivo ragazzo’ nasconde tutte le sue insicurezze”, ha dichiarato Veera Kinnunen al settimanale Grand Hotel. A Ballando con le stelle? “Lo tengo in riga con il mio rigore nordico. Con me non ci sono sconti. stanco o no deve lavorare“, ha poi aggiunto la maestra. L’impegno e la passione che sta mettendo nell’accompagnare Osvaldo lungo questo percorso, in fondo, sono tutti figli di una sua convinzione, ovvero: “Sono convinta che abbia grandi potenzialità. Se vuole può vincere”, ha spiegato Veera.

Dani Osvaldo single, dopo Benedetta Mazza e Jimena adesso dichiara: “Quando piaccio alle donne si creano problemi”

Dani Osvaldo, come accennato sopra, è per il momento un uomo single. Dopo la storia d’amore con Benedetta Mazza (ex concorrente del Grande Fratello Vip) e il riavvicinamento alla sua ex Jimena, il concorrente di Ballando ha affermato di non essere, per il momento, impegnato con nessuno. “Sono solo perché quando piaccio alle donne si creano problemi”, ha dichiarato a Grand Hotel. Quelli che speravano in un ritorno di fiamma con Benedetta, dunque, dovranno mettersi l’anima in pace.