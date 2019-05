Dani Osvaldo tatuaggi sulle braccia: disegni e significati

Cosa significano i tatuaggi di Dani Osvaldo

A Ballando con le Stelle 2019 Dani Osvaldo si è aggiudicato l’appellativo di “pirata” per via del suo fascino maledetto e della sensualità che esprime ad ogni passo di danza. Ma pure per la sua chioma folta e ribelle e per i tatuaggi sulle braccia che rendono l’ex calciatore di Fiorentina e Roma un Johnny Depp made in Argentina. Ma quanti tattoo ha lo sportivo oggi impegnato come musicista in giro per il mondo? Ben undici, come confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. Per il momento Osvaldo ha preferito farsi tatuare solo le muscolose braccia, ma in futuro potrebbe dipingere altre parti del suo corpo. Di che disegni si tratta e cosa significano per il sud americano?

Dani Osvaldo spiega cosa significano i tatuaggi sulle braccia

Dani Osvaldo ha undici tatuaggi sulle braccia, tra cui: un pirata, un angelo donna, un cuore con scritto la parola “libertà”, due teschi che si baciano e un bandito. Quest’ultimo ha un significato speciale: è infatti il simbolo della band dell’ex attaccante, ovvero i Barrio Viejo. Per Osvaldo la musica è molto importante, è una passione che lo ho accompagnato fin da bambino e proprio per amore delle sette note il giovane ha lasciato il mondo del pallone. Al contrario del calcio, Osvaldo non vuole fermarsi con i tatuaggi. Dani ha deciso di farsi tatuare sul corpo i nomi dei quattro figli: Gianluca, Victoria, Maria Helena, Morrison.

Dani Osvaldo: quattro figli e due matrimonio per il calciatore

Classe 1986, Dani Osvaldo ha avuto il primo figlio a soli 17 anni. Il piccolo Gianluca è il frutto della relazione di gioventù con la connazionale Nina, che lo sportivo ha poi sposato dopo la nascita del bambino. Quando Osvaldo è arrivato in Italia, più precisamente a Firenze, ha sposato Elena, dalla quale ha avuto le figlie Victoria e Maria Helena. Dal successivo rapporto con l’attrice argentina Jimena Baròn, Dani ha avuto il quartogenito Morrison. Oggi Dani è single.