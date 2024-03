Dani Osvaldo in depressione e senza soldi: duro sfogo sui social

L’ex calciatore conosciuto anche per aver partecipato a Ballando con le stelle nel 2019, si è sfogato su Instagram ed ha raccontato il duro periodo che sta attraversando.

Daniel Osvaldo sta passando delle settimane molto difficili. La dipendenza da alcol e droghe lo ha portato a rinchiudersi in casa ed è iniziato un periodo di depressione. Ha postato un video dove lui è in penombra e non è possibile vedere bene come sta in volto. Ma, tra le lacrime, si percepisce tutto il suo dolore per questo difficile momento.

“Sono disperato, le cose non vanno bene per niente. Ho bisogno di parlare. Sono in un grave stato depressivo, sono dipendente da alcol e droga. La mia vita mi sta sfuggendo di mano“

Ha iniziato il suo discorso in spagnolo, così Daniel ha raccontato di aver fatto delle cure ma queste lo stanno facendo chiudere ancora di più in se stesso. L’ex calciatore ha anche rivelato che ha più di qualche problema economico.

“Mi sto sottoponendo a un trattamento psichiatrico, prendo farmaci. Ricado spesso nelle mie dipendenze, nella mia autodistruzione. Vivo da solo chiuso in casa, non esco mai e non faccio nulla. Non ho un lavoro stabile, non guadagno. I soldi non durano per sempre, ma non mi importa se muoio povero. Sto diventando povero nell’anima… Mi allontano dalla gente che amo: nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco“.

Ha spiegato poi di aver fatto questo video non per vittimizzarsi ma per lanciare un messaggio. Ha capito come fare una vita sregolata e senza tutelarsi può portare ad auto danneggiarsi ed è molto pentito del punto basso che ha toccato. Al tempo stesso è consapevole che ci si può sempre rialzare e sta facendo di tutto per farlo.

Nel video si è voluto scusare anche con i suoi figli e con la compagna che ha lasciato da poco, la giornalista Daniela Ballester.

“Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela. Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più“

La partecipazione a Ballando con le stelle e la love story con la Kinnunen

Nel 2019 l’ex calciatore ha partecipato al programma di Milly Carlucci. Qui si è classificato terzo in coppia con Veera Kinnunen. I due, durante la trasmissione, si sono innamorati. Ma la ballerina era quasi sposata con Stefano Oradei, anche lui nel cast.

Tra i due c’è stato un colpo di fulmine e Veera ha deciso di lasciare il compagno ballerino per l’ex calciatore. La storia tra i due è durata qualche mese, fin quando poi Daniel non ha tradito la Kinnunen che aveva creduto molto in questa relazione.

Infatti i rumors hanno poi confermato che l’ex calciatore ha lasciato la ballerina per una modella sudamericana. Ma poco dopo anche la Kinnunen ha ritrovato l’amore: Salvatore Mingoia, con cui ha un figlio.