Damiano e Chiara: ecco quale sarà il sesso del bambino

Chiara Maggenti, moglie del pasticciere e chef Damiano Carrara, è in dolce attesa. Oggi la coppia ha rivelato sui social con un gender reveal davvero molto particolare il sesso del loro bambino. Il fiocchetto è rosa!

Damiano e Chiara hanno pubblicato questa mattina sui loro profili Instagram un video davvero speciale. I due si mostrano insieme, seduti ad un tavolo, pronti a rivelare se il piccolo che lei ha nel grembo è un maschietto oppure una femminuccia. In loro compagnia c’è anche il loro amico a quattro zampe Paco. Maggenti si mostra visibilmente commossa, tanto da avere le lacrime agli occhi, mentre Carrara fa il tanto atteso annuncio.

Da bravo pasticciere, Damiano ha optato per un gender reveal davvero molto particolare. Dinanzi a loro, difatti, c’è una scatola contenente una bellissima torta color crema con su una rosa di cioccolato bianco.

Prima di aprirla lo si sente rivolgersi a sua moglie:

Una volta tagliato il dolce con un coltello, il suo interno è tutto rosa! E’ così che lo chef ha deciso di annunciare il sesso del bambino che sta aspettando con Chiara. Dopo il taglio della torta lo si vede dolcemente abbracciare e baciare sua moglie.

Entrambi si mostrano molto emozionati e lui si rivolge a lei dicendole:

Come sottofondo al video dell’annuncio è stata scelta la canzone di Robbie Williams “She’s the one”. La coppia ha poi accompagnato il post con un lungo messaggio rivolto alla loro piccolina.

Di seguito quanto scritto dai futuri genitori:

Quante volte a chiederci se l’amore più grande della nostra vita sarebbe stato un lui o una lei, fantasticando ed aspettando con trepidazione di scoprirlo per sognarti ed immaginarti più concretamente nell’attesa. Abbiamo deciso di scoprirlo nella nostra casa, solo noi due (e Paco) emozionatissimi e in attesa davanti alla torta più importante della nostra vita che cela la scoperta più dolce… sarai l’amore più grande della nostra vita piccola nostra. Mamma e papà non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte.