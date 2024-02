Damiano Carrara diventa papà: l’annuncio in diretta (video)

Damiano Carrara diventerà padre! Il pasticcere ha fatto il grande annuncio oggi, 20 febbraio, in diretta su Rai 1. Ospite a “È sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha introdotto l’argomento svelando al pubblico che Damiano aveva qualcosa molto importante da dire. Al che, Damiano ha preso la parola e, commosso, ha dato la dolce notizia: lui e la moglie Chiara Maggenti aspettano il loro primo figlio. Per ora, la coppia non sa ancora il sesso del bebè e non hanno dato ulteriori dettagli. Ecco le parole di Carrara:

Bellissima, mi viene già da piangere. Molto presto… Chiara aspetta una bimba o un bimbo e saremo in tre. Diventiamo mamma e papà.

“Mi viene il magone anche a me, che bella ragazza tua moglie. Una volta ce la porti, eh. Ti sono venuti tutti gli occhi lucidi. Goditela perché poi è un attimo, bisogna goderseli i figli”, ha subito replicato Antonella Clerici. Poco dopo, lo chef, insieme alla moglie, ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram annunciando, per l’appunto, l’arrivo del nuovo integrante della famiglia.

Presente nel post anche il loro cagnolino, a cui è stato dato il “compito” di prendere il primo calzino per il bambino. Il post è stato subito invaso da moltissimi messaggi di congratulazioni da parte dei seguaci della coppia. Tra i vari commenti, troviamo anche quelli di diversi personaggi dello spettacolo, come Antonella Fiordelisi, Luca Vezil e molti altri.

Damiano Carrara: carriera e il matrimonio con Chiara Maggenti

Damiano Carrara è nato il 22 settembre 1985 a Lucca ed è uno chef e pasticcere. La svolta nella sua carriera arriva nel 2008, quando Damiano si traferisce in California, più precisamente a Moorpark, insieme al fratello Massimiliano. I due qui aprono ben due pasticcerie, le Carrara Pastries. Da lì a poco, Damiano diventa una vera celebrità negli Stati Uniti, grazie alla partecipazione ad alcuni programmi su Food Network America. Nel 2017, poi, diventa noto al grande pubblico italiano, quando diventa giudice di Bake Off Italia – Dolci in Forno e di Junior Bake Off Italia.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Damiano Carrara è legato da tempo a Chiara Maggenti. A seguito di varie posticipazioni a cause dello scoppio della pandemia e di un incidente domestico, la coppia è finalmente convolata a nozze a luglio del 2022 a Lucca. A distanza di quasi due anni, adesso, la famiglia si allarga con l’arrivo del loro primo figlio o figlia. Congratulazioni a Damiano e Chiara!