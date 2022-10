Damiano dei Maneskin, malformazione alle corde vocali: il racconto

Il leader della band romana si racconta in una nuova intervista, rivelando di avere un disturbo che ha reso la sua voce così particolare. Ecco cos’ha rivelato in radio

Vi siete mai chiesti qual è il segreto della voce di Damiano David, il carismatico e affascinante leader dei Maneskin? Quello che nasconde il suo timbro, al di là degli anni di allenamento e di live in giro per i palchi del mondo, è in realtà un piccolo ma dopo tutto innocuo problemino di salute. Il cantante del gruppo romano ha raccontato questa mattina ai microfoni di RTL 102.5 di avere una malformazione alle corde vocali. Il commento arriva dopo l’ospitata in diretta di poche ore fa su Rai Tre, dove Damiano si è mostrato leggermente giù di voce.

Intervistato insieme ai suoi colleghi nella nota radio, Damiano David ha rivelato un dettaglio rimasto ancora inedito ai suoi milioni di fan, “Ho una malformazione alle corde vocali con un buco in mezzo che fa passare l’aria” ha rivelato l’artista. A quanto pare, ecco cosa ha dato alla sua voce quel “quid” così rock, graffiato e intrigante che tanto successo gli è valso (e che gli varrà anche in futuro, poco ma sicuro).

Ieri sera, a proposito di problemi di salute e dettagli “inquietanti”, Damiano ha inoltre avuto la possibilità di fare chiarezza su una news abbastanza sconvolgente circolata online di recente. In un’intervista prima del lancio del nuovo singolo The Loneliest, il cantante aveva rivelato di aver “rischiato di morire sul set”. Nel salotto di Che tempo che fa da Fabio Fazio, in ogni caso, Damiano ha smorzato i toni sottolineando fra le righe che la questione è in realtà stata un po’ ingigantita dalla stampa. Girando la clip il cantante ha effettivamente avuto dei problemi all’interno di una piscina piena d’acqua, ma non ha certo rischiato di annegare!

Damiano e i Maneskin annunciano il primo tour negli stadi italiano

La presenza dei Maneskin a RTL 102.5 si può inquadrare nel contesto della fase promozionale della loro prossima tournée in Italia. Il gruppo ha annunciato proprio ieri sera da Fazio le sue prime tappe negli stadi italiani. La prima si svolgerà il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, mentre la seconda si terrà il 24 luglio allo stadio San Siro di Milano.

La tournée italiana arriverà a coronamento di un nuovo tour che porterà gli artisti a girare il mondo nel corso dei prossimi mesi. Presto, a quanto pare, i Maneskin torneranno anche a cantare in italiano, chissà forse per il seguito di Teatro d’Ira Vol 1.