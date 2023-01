Damiano dei Maneskin, look stravolto: capelli rasati, foto e video

Rivoluzione totale nel look per Damiano David dei Maneskin, che nelle scorse ore ha rivelato ai suoi milioni di fan una notizia che potrebbe in qualche modo destabilizzare chi ormai si era abituato a vederlo in un certo modo. In occasione dell’uscita del nuovo, attesissimo singolo del gruppo intitolato Gossip (insieme al rocker Tom Morello) e in uscita su tutte le piattaforme online il 13 gennaio, Damiano ha deciso di “darci un taglio” tagliandosi la sua lunga chiona castana.

Fin dall’inizio della sua carriera, i fan dei Maneskin hanno sempre conosciuto il carismatico Damiano anche per i suoi folti capelli lunghi, diventati a modo loro un marchio di fabbrica dell’artista. Ma da questo momento in poi, i suoi fedelissimi seguaci dovranno abituarsi (almeno per un po’) ad un look ben diverso.

Come confermato con un post Instagram sul profilo ufficiale della band, pubblicato poche ore fa, Damiano David ha scelto un taglio molto corto, ma non cortissimo. Il cantante romano, infatti, non ha scelto di raparsi completamente a zero (quello sì che sarebbe stato un vero shock!) ma ha preferito accorciarsi la chioma di parecchi centimetri, senza dunque esagerare.

“Rumor has it Damiano completely shaved his head“ hanno scritto i Maneskin nella didascalia del post dove hanno annunciato il nuovo look di Damiano, ovvero “Gira voce che Damiano si sia completamente rasato la testa”. La foto, che ha già raccolto migliaia di like e centinaia di commenti, presenta il leader del gruppo in primo piano, con la lingua di fuori.

Il video del taglio di capelli di Damiano dei Maneskin

Nel frattempo, sul profilo TikTok della band romana, è apparso il backstage del taglio di capelli, dove Damiano si presta al servzio di un parrucchiere a petto nudo, in attesa di scoprire il risultato finale. Qui sotto potete recuperare la clip con in sottofondo il nuovo singolo del gruppo in anteprima.

Anche con i capelli cortissimi Damiano sta sempre bene, anche se i suoi capelli lunghi erano bellissimi , ricresceranno ???????????????? #damianodavid pic.twitter.com/azGTiMFl7o — Serena * Lasciami volare via * ❤️???????????????????? (@serenarainis) January 5, 2023

Il taglio di capelli di Damiano è uno degli elementi della fase promozionale del nuovo disco dei Maneskin, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 20 gennaio. Rush!, questo il titolo del progetto, conterrà un totale di 17 canzoni, tra le quali anche il loro ultimo singolo, The Loneliest.