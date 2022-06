Damiano dei Maneskin: fan scatenata, c’entra Giorgia Soleri. Il fatto

Un nuovo giorno, una nuova polemica social che travolge Damiano David, il leader dei Maneskin. Nelle scorse ore l’artista è finito al centro di una bufera (nulla di grave, va detto) a causa di un comportamento non molto gentile avuto nei confronti di una ragazza che ha partecipato ad un suo recente concerto. Ma che cos’è successo, esattamente?

Il fattaccio, se così lo si può chiamare, è avvenuto durante il concerto che i Maneskin hanno tenuto a Lignano Sabbiadoro lo scorso giovedì, 23 giugno, presso lo stadio Teghil. La ragazza da cui è partita la polemica si trovava fra le prime file molto vicina al palco e portava con sé un cartellone che riportava la scritta “Sono stata Coraline per 7 anni, ora grazie anche a voi sono di nuovo Alice”. Una frase, questa, apparentemente innocente ma che a quanto pare ha scatenato in Damiano una reazione inaspettata.

In base al racconto della giovane via social, l’artista le avrebbe rifilato un’occhiataccia inviperita quando si è accorto del cartellone che stringeva nelle mani. Ma che motivo ci potrebbe essere dietro un simile atteggiamento? Tutto torna, in un certo senso, se si pensa che il pezzo è in realtà dedicato alla fidanzata di Damiano.

Come riportato da Elle e da molte altre testate online, il fascinoso e giovane artista romano avrebbe scritto il brano Coraline proprio come dedica a Giorgia Soleri. L’influencer e attivista è nota per la sua lotta per il riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante, e anche nel pezzo Coraline, in effetti, si parla della dura battaglia di una giovane donna coraggiosa.

Resasi conto di aver potuto offendere il suo idolo, la fan ha scritto a Damiano su Twtter, scusandosi per averlo potenzialmente offeso. La risposta del cantante è arrivata in un batter d’occhio. Sul social dell’uccellino azzuro, Damiano ha fatto pubblica ammenda con la ragazza, chiedendole perdono per l’accaduto. “Scusa per l’occhiataccia. Non era mia intenzione. Grazie di essere venuta” ha scritto Damiano, come un vero gentleman.

Nel frattempo, alla luce dell’accaduto, il “popolo del web” di Twitter si è diviso sulla questione, facendo schizzare Damiano in vetta ai TT italiani. La fan che ha scritto all’artista, in ogni caso, ha invitato tutti alla calma, particolarmente chi si era permesso di insultare l’artista senza conoscere i fatti.