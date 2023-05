Damiano David senza abiti, il commento di Lazza lascia di stucco

Scherzo o scintille quelle tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e Lazza, rapper e finalista della passata edizione di Sanremo? A gettare i fan nel dubbio è il commento che l’artista milanese ha scritto sotto una foto postata dal cantante romano. “Stai sempre ca**o all’aria oh” le parole di Lazza. Se la maggior parte degli utenti ha considerato il tutto come un semplice scherzo, non manca chi ritiene che tra i due artisti possa nascondersi della tensione.

La foto provocatoria e l’ambiguo commento

La foto in questione, pubblicata su Instagram, ritrae Damiano David senza abiti sul letto, con quello che sembra essere uno spinello in bocca. La descrizione, in inglese, dice: “Il tour è finito, questo vuol dire che potrò stare tutto il giorno nudo a fumare canne“. La sua band, d’altronde, è appena rientrata a Roma dopo un tour europeo che l’ha vista protagonista, continuando a riscuotere enormi successi internazionali a distanza di due anni dalla vittoria dell’Eurovision.

Tanti sono i commenti di stupore da parte degli utenti, molti dei quali espressi attraverso gifs, specialmente quelli del pubblico femminile, visibilmente in estasi. Non mancano, poi, reazioni al già citato commento di Lazza. Molti utenti hanno risposto al rapper in maniera divertita, apprezzando quella che viene interpretata come una battuta. Altri commenti, invece, sembrano essere meno ironici. “fa bene, prova anche te” scrive un utente, “prendi esempio” continua un altro.

Altre reazioni alla foto di Damiano: tra critiche e ironia

Difficile, ad ogni modo, ipotizzare che tra i due possa esserci una concreta tensione. Al di là del commento di Lazza, per quanto possa essere interpretato come ambiguo, non ci sono ulteriori episodi che facciano pensare ad un contrasto tra i due. Molti fan, d’altra parte, hanno compreso sin da subito la natura dello scherzo e ci hanno riso su. Sono pochi quelli che, invece, hanno letto in quelle parole una frecciatina da parte di Lazza.

Sotto il post di Damiano si possono leggere anche commenti di stampo più riflessivo. “Se fosse stata una donna i commenti erano l’esatto opposto” scrive un’utente, con molti che le hanno dato ragione. “Onestamente te la potevi evitare sta foto” ribadisce un’altra, probabilmente infastidita dal “provocatorio” gesto di Damiano nel postare una foto simile. Sembra quindi che i Maneskin sappiano come farsi notare, non solo sotto l’aspetto musicale.