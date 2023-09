Damiano David: “Parlo io: senza Giorgia Soleri forse sarei morto”

Gianluca Gazzoli è tornato con il suo noto podcast “Passa dal BSMT” e come primo ospite ha avuto il frontman della band italiana più famosa nel mondo, ovvero Damiano David dei Maneskin. Il cantante, reduce insieme al suo gruppo dai Video Music Awards, ha concesso una lunga intervista al conduttore, in cui ha svelato anche diversi dettagli della sua vita privata. Damiano, infatti, è tornato a parlare della sua relazione con Giorgia Soleri. I due, dopo una storia lunga sei anni, hanno annunciato la rottura circa tre mesi fa. Un annuncio un po’ forzato, poiché anticipato da un video divenuto virale in cui la rockstar baciava un’altra ragazza in discoteca.

Damiano: “Il mio rapporto con Giorgia Soleri”

Inizialmente, si pensava che Damiano avesse tradito Giorgia, dato che non era stata ancora resa nota la notizia della separazione. A seguito della diffusione del video, entrambi si sono espressi sui rispettivi social, dichiarando di essersi lasciati già da diversi giorni e aggiungendo che la loro era stata sempre una relazione aperta. Ad ogni modo, il leader dei Maneskin ha parlato proprio di questo episodio e di come cerca di gestire quest’insistente invasione della privacy che spesso avviene nei suoi confronti:

Per tanti anni mi sono nascosto, cercando di controllare tutto, ma poi ho capito che è solo uno stress e alcune cose non possono essere controllate. Allo stesso tempo però sono convinto che esista una sfera privata che deve rimanere tale. Io non capisco come a una persona venga in mente di tirar fuori il telefono e fare un video a me che mi bacio con un’altra ragazza Piuttosto tienilo tu e facci quello che ti pare, ma non pubblicare. Perché lo pubblichi? Perché vuoi il tuo momento di fama, ma lo devi fare sulle spalle mie. So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio.

Dopodiché, Damiano ha parlato proprio della sua ex ragazza, spendendo delle parole molto belle nei suoi confronti. I due si sono fidanzati prima dell’exploit del cantante e, i primi anni, hanno tenuta segreta la loro relazione. Dopo Sanremo e la vittoria all’Eurovision, la carriera dei Maneskin è esplosa in tutto il mondo e Damiano ha confessato di essere riuscito a non perdere totalmente la strada proprio grazie a Giorgia Soleri. Avere una fidanzata come lei al suo fianco, ha fatto sì che il 24enne riuscisse a gestire tutta la follia che stava vivendo in quel periodo. Per questo, nonostante tutto, l’attivista rimarrà sempre una parte molto importante della sua vita:

Mi ha insegnato tante cose. È stata una parte fondamentale. Penso che sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single, probabilmente sarei morto, lo dico e l’ho sempre detto apertamente. Mi sarei fatto uccidere in qualche modo orribile a 21 anni e invece eccomi qui a 24 anni.

Damiano David: il rapporto con gli haters

Infine, Damiano ha raccontato anche di come fa per gestire la marea di critiche che riceve ogni giorno. Il cantante ha raccontato di essere stato accusato di tutto, perfino di zoofilia, e che ancora oggi c’è gente che lo insulta pesantemente solamente per aver tagliato i capelli. Fortunatamente, il leader dei Maneskin ha dichiarato di essere diventato “immune” agli haters e di aver imparato a vivere la propria vita non prestando assolutamente attenzione a determinati commenti.